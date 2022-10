„V našich končinách nezvykle velký opeřenec překvapil v sobotu 22. října kolemjdoucího na turistické stezce poblíž Svaté vody v okrajové části Zlína – Malenovic. Ten vzápětí vytočil linku 156 a o nečekaném setkání vyrozuměl Městskou policii Zlín. Na místo tak vzápětí zamířila hlídka z místního okrsku,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

V tomto případě se ovšem pštros podle Janíka nezatoulal ke Svaté vodě až z kontinentu protinožců, nýbrž zmizel z výběhu místního chovatele. Strážníci jej proto s využitím místní a osobní znalosti kontaktovali a 35letý muž se vzápětí dostavil na místo.

Zpráva pobavila jednoho z obyvatel Malenovic, Ivo Markytána, který lokalitu Svatá voda dobře zná už od svého dětství.

„Teď už tam nechodívám tak často jako dříve, ale že bych tam potkal pštrosa, to by mě vskutku nenapadlo. Mířívám tam zpravidla ve směru od hradu, ale maximálně tam zahlédnu jelena, srnku nebo bažanta. Spíše ve směru od hřbitova by tam bylo možné potkat nějaké zatoulané zvíře z domácího chovu, protože se tam nachází zahrádkářská kolonie,“ usmál se Malenovjan.

O raritním setkání v případě pštrosa hovoří také zlínský ornitolog Oldřich Kužílek, jenž v okolí Zlína nachodil během půl století stovky kilometrů.

„Je to opravdu výjimečné setkání. Chovů pštrosů u nás ale přibývá, tak podobných kontaktů může být víc. Já v lesích na Zlínsku potkal z velkých opeřenců maximálně Výra velkého,“ prozradil Deníku ornitolog.