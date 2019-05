Organizátoři si pro něj při rozhovoru připravili krásnou rekvizitu ze studia Barandov: jeho hlavu na podstavci z filmu Dívka na koštěti. „Tak to je vtipný, děkuji,“ komentoval se smíchem připravenou pozornost.

Je pro vás dlaždice s Vaším jménem před Velkým kinem největším oceněním?

Asi ano. Na festivaly nejezdím moc často. Za socialismu jsem oficiálně ceněn nebyl. Takže z této hvězdy se opravdu raduji.

Hvězdu na chodníku slávy před Velkým kinem ve Zlíně jste dostal se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. Setkávali jste se? Před kamerou jste se nikdy nepotkali, je to tak?

Před kamerou jsme se nepotkali nikdy, vlastně ani v životě jsme se moc nepotkávali. Myslím, že jsme se viděli tak dvakrát. Spojenou ji mám hlavně se zpěváky Martou Kubišovou a Václavem Neckářem. No a samozřejmě s pohádkou Šíleně smutná princezna.

Máte nějaké oblíbené místo ve Zlíně?

Mexickou restauraci na hotelu Moskva. (smích) Ve Zlíně jsem byl mnohokrát s filmy Václava Vorlíčka, naposledy asi před dvěma třemi lety se seriálem Mazalové. To jsme sem přijeli celá výprava. Také jsme tady několikrát hráli s Divadlem Na Jezerce s Janem Třískou a Janem Kačerem hru Kumšt. Většinou ale zase brzy odjíždím. Zato moje žena (Miluše Šplechtová, poz. redakce) tady na Kudlově točila film Nekonečná nevystupovat s Milanem Lasicou a Júliem Satinským. Bydlela asi měsíc na Moskvě.

Mohl byste zavzpomínat na natáčení filmu Dívka na koštěti?

Je to skvělý trikový film, který diváky stále baví. Nelze mu uniknout, protože je několikrát za rok vysílán všemi televizními stanicemi. (smích) Tehdy Václav Vorlíček s kameramanem dělali triky doslova na koleni a za korunu padesát. I když to bylo již hodně dávno, v roce 1971, tak si pamatuji, jak jsem zůstal napresovaný v nemocničním nočním stolku, zatímco ostatní odešli v pauze na kafé a něco dobrého. A nemohl jsem ven.

Do natáčení druhého díly Saxány se Vám moc nechtělo. Co říkáte na výsledek? Mohl jste potom říct, já jsem Vám, pane Vorlíčku říkal, že to nebude dobré?

Ano, nechtělo se mi do tohoto jít. A ano, měl jsem pravdu, je to blbost. Václavu Vorlíčkovi chyběl scénárista Miloš Macourek, se kterým spolupracoval celý život a vymýšlel ty bláznivé a skvělé zápletky. Navrhoval jsem, že když už se mají ve filmu objevit animace, tak figurky Stely Zázvorkové a Vladimíra Menšíka, a aby film směřoval více k Dívce na koštěti. Ale oni tam chtěli zaplést všechny jiné filmy, jako je například Arabela. To filmu velice ublížilo. Ale po bitvě je každý generál. Řekněme, že to byl čestný pokus, který se nezdařil.

Jak hodnotíte současnou tvorbu pro děti?

Netroufám si ji hodnotit. Vlastně ji neznám. Mám rád staré klasické filmy, které točila například paní Plívová-Šimková, jako jsou Páni kluci nebo O Sněhurce. Také mám rád filmy se skvělým Tomášem Holým. To mají ještě tvůrci co dělat, aby laťku dohnali nebo překonali.