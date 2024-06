Dětských psychiatrů je zhruba 170 v celé republice, více než polovina z nich je starší 65 let. Dostudovaní lékaři nestihnou ani pokrýt místa po odcházejících psychiatrech. Ve Zlínském kraji je aktuálně 3,5 pracovních úvazků na tuto pozici.

Za léčbou dojíždí pacienti ze Zlína až do Prahy

Tristní personální stav psychiatrie potvrzuje i ředitel Poradenského a krizového centra ve Zlíně Marek Mikláš. „Čekací lhůty se v kraji pohybují až šesti do dvanácti měsíců. V Praze v Motole je to kolem tří měsíců,“ podotýká Mikláš a zmiňuje případ mladé pacienty, která za ambulantní léčbou musí ze Zlína dojíždět do Prahy.

„Přitom při včasné podpoře a léčbě si děti nepřenášejí problémy do dospělosti,“ dodává Mikláš.

Právě snížení čekací doby pro pacienty by mělo nové centrum pomoci. Jeho otevření je plánováno do tří let.

„Největším problémem je personální obsazenost,“ potvrzuje ředitel poradenského centra. Primárně by v zařízení mělo pracovat osm kmenových pracovníků na mezioborové úrovni. Psycholog, psychiatr, sociální pracovník, speciální pedagog a další. Centrum by mohlo poskytnou péči až 70 dětským pacientům ročně.

Rodiče jsou zoufalí, lékaři přetížení. V kraji je nedostatek dětských psychiatrů

„Více než rok máme rozjetý projekt zaměřený na podporu duševního zdraví v rodinách. A právě na něj chceme po zajištění potřebného odborného personálu navázat. Souběžně také hledáme vhodný objekt, kde by mohlo Centrum duševního zdraví pro děti sídlit. Uděláme všechno pro to, abychom službu spustili už od roku 2026, reálněji se však jeví až rok 2027,“ říká ředitel Poradenského a krizového centra Marek Mikláš.

V České republice v současné době fungují tři centra pro děti - v Praze, Ostravě a Berouně. Centrum duševní péče o děti ve Zlíně by bylo čtvrtým.

Stejná služba pro dospělé v kraji zatím funduje v Uherské Hradišti a Kroměříži. V roce 2025 je plánováno otevření ve Zlíně a výhledově se počítá i se Vsetínem.

Plnou kapacitu má i psychiatrie v Kroměříž

Přetížená je i psychiatrická nemocnice v Kroměříži.

„Na dětském oddělení máme 25 lůžek, které jsou plně obsazeny. V nemocnici pracuje jeden pedopsychiatr a další lékařka je v atestaci,“ popisuje situaci Adéla Stoklasová náměstkyně pro léčebně preventivní péči z Psychiatrické nemocnice Kroměříž.

Chybějící kapacity suplují krajské nemocnice, které pacienty umísťují na běžná lůžka dětských oddělení. Výhledově by se nemocnice mohla dočkat nového pavilonu akutní péče, kam by se přesunulo stávající oddělení pro děti.