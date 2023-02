Naše pojišťovna v zájmu rozšíření sítě smluvních poskytovatelů podala za posledních 12 měsíců devět návrhů na konání výběrových řízení na uzavření smlouvy, to znamená otevření nové ordinace,“ říká Jana Sixtová z Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Věkový průměr lékařů je alarmující

Šestašedesát procent praktických lékařů je starších padesáti let, v řadě míst je to výrazně více nad touto hranicí. Ukončení praxí bez náhrady je pro pacienty i dotčený region obrovský problém a nejistota. Pacienti jsou totiž nuceni obvolávat desítky lékařů, aby je vzali do péče. To potvrzuje i čtyřicátník Zdeněk ze Slavičína, který popisuje svou zkušenost s hledáním zubaře pro sebe a svou rodinu.

„Když se v našem městě otevřela nová ordinace, byla do druhého dne pacienty zaplněna a byl vyhlášen stop-stav. Nezbylo nám s manželkou obvolávat další stomatology v okolí. Uspěli jsme až v ordinaci v Napajedlech, což je ze Slavičína 40 kilometrů. Člověk aby si na to vzal dovolenou,“ říká s naštvaně.

Jeden zubař pro 1200 pacientů

„Počet stomatologů ve zlínském kraji je 559, z toho pracujících 417. Zbytek jsou důchodci a ženy na mateřské dovolené. Podle počtu obyvatel vychází na jednoho zubního lékaře v průměru necelých 1200 pacientů. Toto číslo je odpovídající průměru v Evropě. Mění se postupně rozložení zubních praxí, které se koncentrují ve větších aglomeracích, kam často dojíždí lidé za prací, je to stejné jako s obchody,“ říká předsedkyně okresní stomatologické komory Vladimíra Kubíčková.

Stomatologická komora řeší a kontroluje způsobilost zubních lékařů k vykonávání povolání, to znamená vzdělávání, kontakty s pojišťovnami, zavádění zákonů do praxí stomatologů apod.

„Nemáme informace o situaci zubních lékařů v kraji v tom smyslu, kolik jich aktuálně chybí, jestli mají volnou kapacitu, případně kolik pacientů ze zrušených ordinací momentálně nemá zubaře, čí zda se bude v blízké době otvírat nová ordinace,“ dodává Kubíčková.

Jak ale dodává pokud se nová ordinace otevře, většinou je zaplněna pacienty do několika hodin. Kubíčková provozuje ordinaci ve Vizovicích.

„V registraci máme 2200 pacientů a v tuto chvíli nejsme schopni přijmout další. Přesto denně musíme odmítnout až pět potenciálních pacientů. Stejné je to u mých kolegů,“ dodává stomatoložka.

Kvalitnější péče, dražší péče? Pacienti jsou proti

Podle Kubíčkové se mění trend ošetření, kvalitní ošetření je časově náročné a zubní lékař ošetří denně jen omezený počet pacientů. Stále je to vlastně ruční práce.

Tento trend ale umožní lepší vybavení ordinací, jako RTG, laser, scannery, které mohou využít větší množství doktorů v ordinacích. Souvisí to s cenou, kterou dá stomatolog za vybavení své praxe.

„Pokud se ale zeptáme na důvod, proč hledají nového stomatologa, tak jsou to často odpovědi, že jsou nespokojeni s ošetřujícím lékařem. Po detailnějším dotazu, ale pacient není spokojený s cenou za ošetření. Dnes je těchto pacientů hodně,“ dodává předsedkyně okresní stomatologické komory.

Kraj se snaží podpořit nové lékaře dotací

Podpora ve výši tři miliony korun je určena na vybavení ambulancí, v případě praktických lékařů činí maximální výše dotace 250 tisíc korun, u zubařů 500 tisíc korun, u ambulantních dětských psychiatrů 150 tisíc korun.

Jedná se o podporu zřizování praxí tam, kde došlo k jejich předchozímu uzavření bez náhrady nebo tam, kde je oznámeno ukončení činnosti. Hejtmanství tím současně reaguje na nepříznivou věkovou strukturu praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních dětských psychiatrů a zubních lékařů.

Výše dotace bude činit maximálně 70 procent uznatelných nákladů. Podmínkou pro žadatele je udržitelnost praxe po dobu 15 let v systému zdravotního pojištění a podílení se na lékařské pohotovostní službě v kraji.

Kde hledat zubaře?

Na portálu české stomatologické komory si mohou lidé najít podle výběru města ordinace, případně zjistit, které přijímají nové pacienty. Ze čtyř největších krajských měst se vyfiltrovala pouze ordinace Eden v Uherském Hradišti.

Ta přijímá nové pacienty, ale nespolupracuje s pojišťovnami, takže si lidé hradí veškerou péči. Vstupní prohlídka vyjde na 1100 korun a poté lékař vypracuje individuální stomatologický plán.

V případě přeplnění pohotovosti musíte do Olomouce

V každém krajském městě je pohotovost a to buď centrálně v nemocnici (Zlín, Vsetín Kroměříž) a nebo v ordinacích zubních lékařů (Uherské Hradiště).

Zájem o ošetření je podle ředitele Vsetínské nemocnice Martina Pavlici mimořádný, ošetří desítky pacientů. Také ve Zlínské nemocnici ošetření až 20 lidí za službu.

„V případě, že počet pacientů a délka jejich ošetření již není zvládnutelná v průběhu pohotovostní služby, pacienti jsou odkázáni na zubní pohotovost ve Brně či Olomouci. Jde ale spíše o výjimku,“ říká primář KNTB Jozef Macko.

V Kroměřížské nemocnici byla na zubní pohotovosti jen v lednu ošetřena téměř stovka pacientů.

„Pokud dorazí více pacientů anebo jsou prováděny náročnější zákroky, bývá lékař a sestra na pohotovosti déle, maximálně však o jednu hodinu,“ přibližuje mluvčí Veronika Slaměnová.

Zlín – KNTB, sobota, neděle, svátek 8-13 hodin

Vsetín – Vsetínská nemocnice, sobota, neděle, svátek 8-12 hodin

Uherské hradiště – V ordinacích zubních lékařů, sobota, neděle, svátek 8-12 hodin

Kroměříž – nemocnice Kroměříž, sobota, neděle, svátek 8-12 hodin