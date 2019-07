Jen během loňského roku zemřelo na silnicích v České republice 136 seniorů a 550 dalších bylo těžce zraněno. Vyplývá to z údajů Ředitelství služby dopravní policie – PČR, které zpracoval dopravní expert Roman Budský.

Zlínský kraj loni patřil mezi kraje, kde senioři umírali na silnicích nejméně. Celkem při dopravních nehodách zahynuli čtyři senioři, osmadvacet dalších bylo těžce zraněno.

DŮLEŽITÉ JSOU I ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

Letos podle dopravních statistik, jen za poslední týden došlo na silnicích Zlínského kraje ke dvěma smrtelným dopravním nehodám, které způsobili řidiči senioři. Jedna se stala na Uherskohradišťsku, druhá na Kroměřížsku. Další nehody se naštěstí obešly bez vážnějších zranění.

„Těch nehod podle mne bude stále více, protože populace stárne. Někteří senioři zanedbávají dokonce lékařské prohlídky, proto se může stát, že je za volantem postihnou zdravotní komplikace. Často také řešíme nehody seniorů v MHD, kdy se například špatně chytí, ztratí rovnováhu a upadnou. Tyto situace které musíme řešit, se stávají poměrně často,“ přiblížil vedoucí dopravního inspektorátu územního odboru Zlín Michal Jungwirt.

Policisté se podle Michala Jungwirta hodně setkávají také s tím, že senioři doslova vkročí před projíždějící vozidlo mimo přechod pro chodce.

„Důležité je, aby se nejprve rozhlédli a poté vkročili do vozovky. Měli by si uvědomit, že absolutní přednost pro chodce neplatí. Každý chodec by se měl přesvědčit o tom, že ho řidič přijíždějícího vozidla vidí a chystá se před přechodem zastavit.“ upozornil vedoucí dopravního inspektorátu zlínské policie.

VZORNÍ V AUTĚ, HŘÍŠNÍCI NA KOLE

„Musím však na obranu seniorů říct, že jsou zodpovědní a ukáznění řidiči,“ popsal zkušenosti s touto věkovou kategorií řidičů krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík s tím, že senioři většinou mají při řízení problém s prostorovým viděním.

„Je to typické, se zhoršujícím se zrakem se snižuje jejich schopnost prostorového vidění. Následkem toho je, že často nedají přednost, nedokáží postřehnout vozidlo z mrtvého úhlu,“ míní Patík.

Podle Zdeňka Patíka však na druhou stranu senioři hřeší více jako cyklisté. „Časté je nedostatečné vybavení. Také často na přechodech nesesednou z kola, vyjmenoval některé prohřešky cyklistů-seniorů krajský koordinátor BESIP.

TŘIKRÁT VĚTŠÍ RIZIKO SMRTELNÉHO ZRANĚNÍ

Podle dopravního experta Romana Budského ze společnosti Platforma VIZE 0 která se dopravní tématikou zabývá, seniory ohrožuje především jejich zvýšená fyzická zranitelnost, a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností.

V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá také riziko, že případné zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné.

„Při působení stejné síly jsou osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí,“ doplnil expert.

Jak vyplývá ze statistik společnosti, jsou senioři na silnicích nejohroženější jako jako cyklisté.

„Obecně pak jsou osoby ve věku nad 65 let dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je více než 16násobné,“ varuje Roman Budský.

Dopravní policisté, experti na dopravu i pracovníci BESIP apelují zvláště v těchto horkých dnech na seniory, aby pokud nemusí, nesedali za volant. „Vlna veder jim může způsobit zdravotní indispozici, což v případě, kdy budou sedět za volantem, může mít vážné následky,“ shodli se všichni.