K nehodě došlo v ulici Razov. „Na místo byla ihned vyslána jednotka ze stanice Zlín a dobrovolná jednotka z Vizovic. Řidička byla v době příjezdu mimo vozidlo, a po prvotním ošetření byla odvezena do nemocnice,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Pavel Řezníček s tím, že po odstranění drátů a betonového sloupu byla silnice po necelých dvou hodinách znovu průjezdná.

Fojtík stvrdil návrat Vizovic do OP: Zakončení? Bylo by do komediální show!