V tělocvičně mě vítá můj dnešní sparring partner Michal Kocák a trenér Honza Strnad. Kromě něj trénuje ve Zlíně MMA i bývalý profesionál Jakub Gajdošík. Před námi je rozcvička, protažení a obratnost.

„MMA je komplexní sport, musíš se protáhnout od hlavy až k patě a zahřát se,“ říká Michal.

Na začátku jsme tak během tří minut skákali a plácali se do stehen, dávali údery do vzduchu, nebo jsme s Michalem poskakovali po celé tělocvičně, zatímco jsme se snažili jeden druhého plácnout po rameni a naopak vykrýt jeho úder. Poté byla na řadě obratnost. Po tělocvičně parakotoulujeme, chodíme po stěnách, či se rychle pohybujeme v pozici ve dřepu. Jsem překvapený co všechno mé tělo dokáže, například při opičím stromě.

„Skočíš na Michala, držíš se a zároveň ho dokola bez doteku se zemí oblezeš,“ vysvětluje Honza. Dostáváme se zhruba do poloviny a já už opravdu potřebuji pauzu.

„POZOR NA NOHY, JINAK TĚ ODKOPNE“

„Pojď to dáš, nečekáme, pracujeme dál, jsme zahřátí,“ motivuje mě Honza k návratu k trénování. Než přejdeme přímo k tréninku s rukavicemi, ještě mě Honza učí padat, první cvik totiž bude take-down, neboli podtrhnutí.

„Když padáš, nikdy si nesmíš dát ruce pod sebe. Měl bys taky před dopadem vydechnout a držet bradu u těla,“ dává mi rychlou průpravu.

„Dáš ránu na hlavu, rychle přistoupíš pokrčený k soupeři, chytneš pod koleny a trhneš,“ vysvětluje Honza. Následně se s Michalem střídavě podtrháváme a shazujeme. Další hmat je páka na nohu.

„Soupeř je na zemi, ty ho chceš dorazit, ale musíš si dávat pozor na nohy, jinak tě odkopne,“ pokračuje instruktor. „Jednu nohu přišlápneš, druhou chytneš loktem a předloktím tlačíš na achilovku,“ radí Honza.

Závěrem zkoušíme dobíjení. „Soupeř je na zemi, ale musíš ho ještě dodělat,“ popisuje Honza.

Jeden z nás je v „guardu“ – leží na zemi a brání se, zatímco útočníka drží nohama kolem těla v páce. Zároveň má pěnové krytí, následné údery „kladiva“ totiž opravdu připomínají bušení kladivem. První dobíjím Michala já.

„Pořádně! To bylo málo! Dělej, víc! Ještě! Pořádně!“ křičí na mě Honza a já se snažím dát do úderů co největší sílu, zatímco se Michal brání. Pak se prohodíme.

„Před každým dopadem úderu bys měl vydechnout,“ dává mi poslední tipy Honza. Hned po první Michalově ráně je mi jasné, odkud název kladivo přišel. Opravdu se cítím, jako bych právě dostal náčiním, a to i přes pěnové krytí. Tím, podle Michala a Honzy

„odlehčený rychlý průlet MMA“ končí. MMA není jen o tom, že se dva lidé vzájemně mlátí. „U MMA člověk musí hlavně přemýšlet, nejde jen o to se bezhlavě se bít. Ono se to nezdá, vypadá to, že ti lidi se jdou jenom mlátit, ale musíš u toho opravdu přemýšlet, kdy co udělat. Je to jak šachy,“ uzavírá Michal Kocák.