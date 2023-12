„Bohužel nevíme, na jak dlouho. V příštím týdnu má přijít obleva, sjezdovka je položena nízko a nemáme umělé zasněžování,“ upozorňuje Pavel Křenek z lyžařského oddílu Luhačovice.

Dokud je sněhová nadílka, můžou sportovci svah využít každý den odpoledne od 16 do 19 hodin. O víkendu pak od 9 do 12 hodin a po polední přestávce, ideální na oběd v některé krásné lázeňské restauraci, opět od 13 do 19 hodin.

„Dospělí zaplatí za lyžování ve všední dny 150 korun, děti 100 korun. O víkendu je stejná sazba za dopolední lyžování, odpoledne zaplatí dospělí 200 korun a děti 150 korun,“ vyjmenovává Křenek.

Lyžařský vlek se nachází na kopci Lužné, 428 metrů nad mořem a dostanete sek němu ulicí Rumunskou.