Na silnice s problematickým a pro řidiče jízdu ohrožujícím povrchem ve Zlínském kraji se v uplynulých dnech zaměřili redaktoři Deníku. Z každého okresu vytipovali tři komunikace v relativně špatném stavu a oslovili šéfa Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislava Malého, aby upřesnil, zda a jaké stavební zásahy pofiderní úseky čekají.

Silnice z Bílavska do Slavkova pod Hostýnem je po celé své šířce plná nerovností a děr. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Kroměřížsko

Zahnašovice - Martinice. Zdroj: Deník/Dominik PohludkaNa silnici 3. třídy ze Zahnašovic do Martinic jsou místy vyježděné nerovnosti, díry a prohlubně, především na krajnicích, a to hlavně ve směru do Martinic.