V kategorii měst nad 15 000 obyvatel obhájilo loňské prvenství město Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil stejně jako vloni Uherský Brod, ocenění za třetí místo letos putuje do Valašského Meziříčí.

V kategorii obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 15 000 zvítězilo Staré Město, které si tak polepšilo z loňské druhé pozice. Pomyslné stříbro míří do Chropyně, loňskou třetí pozici uhájila obec Boršice. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel uspěly Kateřinice, následované obcí Šumice a Mysločovicemi. Mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění nejúspěšnější Rudimov, v těsném závěsu obec Lutonina a bronzová obec Držková.

V rámci slavnostního vyhlášení získaly nejlepší obce kromě věcných cen také motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě si v každé kategorii odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku 10 tisíc korun.

Uherské Hradiště patří v třídění odpadů ve Zlínském kraji ke špičce už mnoho let. „Úspěchy v oblasti třídění odpadu zaznamenáváme už od roku 2015, kdy Uherské Hradiště získalo svou první keramickou popelnici za největší množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji,“ potvrdil místostarosta města Čestmír Bouda. V minulosti už město triumfovalo dokonce i celorepublikově, když mělo nejlepší systém sběru a třídění odpadů za rok 2021 v celé České republice a stalo se vítězem soutěže O křišťálovou popelnici.

Na jednoho obyvatele kraje v roce 2023 připadlo v průměru 66,2 kg papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, vytříděných v rámci obecních systémů do barevných kontejnerů, do menších nádob přímo u domů, nebo je občané přinesli do sběrných dvorů.

„Ve srovnání se zbytkem republiky byl Zlínský kraj nadprůměrný ve sběru skla a kovů, lehce podprůměrný pak ve sběru nápojového kartonu. Rezervy měl kraj ve sběru plastu a papíru,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM, a.s.

Nové ocenění: nejméně směsného odpadu

V rámci vedlejší soutěže letos kraj nově ocenil také nejlepší obce a města ve čtyřech velikostních kategoriích, jejichž obyvatelé vyprodukovali nejméně směsného odpadu.