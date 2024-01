Soutěž JA Top Logo je podle jeho slov oblíbeným zpestřením celoročního vzdělávacího programu JA Studentská firma pro středoškoláky od 15 do 19 let.

Do čtvrtého ročníku dvoukolové soutěže JA Top Logo se přihlásilo celkem 195 studentských týmů z celé České republiky, což je meziroční nárůst o 38 procent.

Nejprve se studentské firmy poměřily v jednotlivých krajích. Nyní čeká regionální vítěze národní finále (6. února) v renomované reklamní agentuře McCANN Prague.

Martin Smrž připomněl, že letošní školní rok dal vzniknout celkem 336 novým JA Studentským firmám a z nich téměř dvě třetiny využily možnosti soutěžit v JA Top Logo.

„Hodně studentských týmů má ve svých řadách členy se zájmem o grafický design a tvorbu videí, pro které je soutěž příležitostí, jak vyniknout a získat zpětnou vazbu od odborníků z praxe. Kromě nabitých zkušeností budou všichni finalisté a jejich pedagogové odměněni cenami partnerů soutěže,“ doplnil Smrž.

První kolo JA Top Logo se uskutečnilo pod záštitou radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzany Fišerové a s pomocí profesionálů z místních firem a institucí v rolích porotců.

Do soutěže se také zapojily desítky dobrovolných mentorů, kteří poskytli studentům svá hodnocení, co se jim povedlo a co by mohli naopak ještě zlepšit.

„Novinkou letošního ročníku byla navíc kategorie Cena veřejnosti, kdy mohli pro své favority veřejně hlasovat také uživatelé facebooku,“ dodal Martin Smrž.

Oceněné studentské firmy a jejich reklamní spoty: 1. Brushey, Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., Zlín

(stojánky na štětce a další výtvarné pomůcky pro nadšené umělce) Zdroj: Youtube 2. OTTOVKA, Střední odborná škola, Luhačovice

(propagace tradic a gastronomie v lázeňském městě) Zdroj: Youtube 3. LimoMade, Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., Zlín

(výroba a prodej domácích citronových limonád) Zdroj: Youtube Cena veřejnosti: OTTOVKA, Střední odborná škola, Luhačovice

(propagace tradic a gastronomie v lázeňském městě)

JA Czech je obecně prospěšná vzdělávací organizace založená Tomášem Baťou, která již od roku 1992 realizuje na českých školách ucelenou koncepci nadstandardního vzdělávání. Formuje podnikatelské myšlení a finanční gramotnost mladých lidí, propojuje je s lidmi z praxe a pomáhá nastartovat jejich úspěšnou profesní kariéru. Ve spolupráci se školami vytváří příznivé a motivující prostředí pro rozvoj osobních dovedností v rámci podnikatelského vzdělávání studentů i učitelů. Stěžejního projektu JA Studentská firma, se závěrečným veletrhem JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU, se každoročně účastní tisíce středoškoláků.

Junior Achievement je nejstarší vzdělávací organizace na světě s rokem vzniku 1919. Působí ve více než 120 zemích světa. Zároveň byla švýcarskou institucí NGO Advisor vyhlášena jako sedmá nejvlivnější nevládní organizace světa a v lednu 2022 byla za svou práci pro rozvoj mládeže nominována na Nobelovu cenu míru. Do programů JA se každoročně zapojí 11 milionů dětí a studentů ve věku šest až 22 let.