Prestižní cenu Purpurové srdce, kterou uděluje nezisková organizace Nedoklubko, získal zlínský primář Novorozeneckého oddělení Jozef Macko a vrchní sestra Marcela Pumprlová. Úspěch je to o to větší, že byli oceněni v kategorii Cena rodičů, kdy lidé hlasovali napříč republikou pro „svého“ lékaře a sestru.

Hlasovali rodiče napříč republikou

Cena Purpurové srdce se původně udělovala vojákům jako ocenění za zranění v boji. Tento symbol bojovnosti a odvahy „převzali“ i rodiče nedonošených dětí na celém světě.

V České republice cenu uděluje nezisková organizace Nedoklubko, které pomáhá rodinám předčasně narozených dětí, podporuje neonatologická centra a zvyšuje informovanost veřejností s problematikou předčasných porodů.

Zlínská nemocnice se stará o předčasně narozené děti z celého kraje

Letos poprvé bylo ocenění poprvé uděleno v kategorii Cena rodičů. Lidé napříč Českem tak mohli hlasovat pro „svého“ lékaře a sestru. A právě v této kategorii zvítězili Jozef Macko a Marcela Pumprlová.

Nejkrásnější zaměstnání

„Jsem šťastná za každé ocenění naší práce. Každý den se probouzím s pocitem, že to, co děláme, je nejkrásnější zaměstnání a poslání, a teď i s vědomím, že ho děláme dobře. Získat ocenění navržené rodiči je to nejúžasnější, co mě v mé kariéře mohlo potkat. Uznání mi dává ještě větší odhodlání a závazek do budoucna.

Je pro mě ctí být součástí této "komunity“, pečující o nejmenší a nejkřehčí pacienty. Ocenění však patří všem mým kolegyním, lékařům, sanitářům. Bez nich by to nešlo,“ komentuje své vítězství vrchní sestra Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Marcela Pumprlová.

Příští rok bude pro primáře jubilejní

„Ocenění si velmi vážím a beru ho jako ohodnocení dlouholeté práce všech kolegů na zlínské neonatologii. Když nám někdo svěří své dítě, cítíme, jak tíha odpovědnosti stoupá, ale je to také úžasné privilegium, když můžeme něco změnit k lepšímu.

Důležitou součástí naší práce jsou ale právě rodiče. Ve většině případů velcí bojovníci, kteří by si také zasloužili cenu,“ říká Jozef Macko, primář Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati, který příští rok „oslaví“ třicátý rok práce ve zlínské krajské nemocnici a ocenění Purpurové srdce získal již podruhé.