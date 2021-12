„To jsem chodil na dostihy v Olomouci-Lazcích, kde jsme v té době bydleli, a to dokonce v těsné blízkosti této kdysi populární a krásné dráhy, která dnes již neexistuje,“ zavzpomínal Zdeněk Karlach. Ke koním ho to sice táhlo, ale věnoval se šermu. „Později jsem začal uvažovat o pětiboji,“ prozradil.

Doma koně neměli.

„Ve studentských letech jsem ale chodil občas jezdit do stáje Haukovice v Olomouci, kterou vlastnil v dostihovém světě známý pan Lorenčík,“ popsal své koňařské začátky Zdeněk Karlach. A co jej na dostihovém sportu nejvíce oslovilo? „Krása koní a napínavé dostihové souboje, “ usmál se předseda spolku Dostihy Slušovice.

Dostihové souboje a koňská krása ho sice naplňují, přesto má z pozice předsedy uvedeného spolku i hodně starostí. Zvlášť v této náročné době, kdy pandemická omezení poznamenala i dostihový sport.

Velký zájem o byty v komunitním domě nás překvapil, říká starosta Slušovic

„Tuto funkci vykonávám rád, ale je těžké získávat finanční prostředky a pracovní síly. Žijeme totiž pouze z darů od sponzorů a nepříliš vysokých státních dotací spojených s výkonnostními zkouškami anglického plnokrevníka,“ vysvětlil Zdeněk Karlach,

Úsilí všech, kteří se ve Slušovicích dostihovému sportu věnují, je podle Zdeňka Karlacha odměněno výsledky.

„Nejraději mám závěr dostihů. Když se povedou a všichni se vrátí domů ve zdraví, ať už jde o koně či jezdce,“ říká Zdeněk Karlach.

Co se týká lásky ke koním, už má svého následovníka. „Vnučka Stella chodí do jezdeckého oddílu v Olomouci. Jezdí rekreačně, ale myslím, že ji to baví,“ svěřil se Zdeněk Karlach.

ÚDRŽBA DRÁHY NENÍ SNADNÁ

V nejbližší době jej prý čeká stále to stejné pořádání dostihů, shánění prostředků a práce v Jockey Clubu ČR, kde je členem Rady JC a kde zastupuje celkem šest menších závodišť.

Jen dráha ve Slušovicích má 15 hektarů a starat se o ni není snadné. Délka travnaté cvalové dráhy má 1480 metrů o šířce 18 metrů.

„Původně byla dráha písková, ale bohužel tak nezůstala. Byla by dnes nejlepší v republice, protože taková u nás nikde není. Když máte pískovou dráhu, tak je údržba jednoduchá. O travnaté ploše se to říct nedá,“ komentoval Karlach. O technickou údržbu a úpravu dráhy se stará město.

Na místě, kde stojí slušovická dostihová dráha, býval dříve rybník a bažina.

„Proto je tady dost podzemní vody, až dvacet metrů. I když byla loni velká sucha, přesto trenéři a majitelé koní říkali, že je trať dobře připravená. Vždy, když přijedou, tak první zkontrolují trať; jestli je dostatečně měkká. A taky, jestli je co jíst, což se nám myslím daří,“ usmál se Zdeněk Karlach. Foto: zveřejněno se svolením Zdeňka Karlacha

Z