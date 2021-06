Už pět měsíců tak řídí pracovní skupinu složenou ze zástupců nemocnic, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Krajského úřadu Zlínského kraje a lékařské veřejnosti.

Jak vypadá váš pracovní týden?

Základní informace se od vlády dozvídáme vždy v úterý. Zjistíme, které skupiny se otevřou a od kdy, s kolika vakcínami budeme pracovat a jak máme postupovat. Informace předáváme starostům, členům krizového štábu a veřejnosti. Z počátku to bylo poměrně složité, protože se neustále měnily počty vakcín i zadání, jak očkovat a kdy přeočkovávat druhou dávkou. Strávili jsme hodně času s přepočítáváním vakcín pro očkovací místa a vůbec s plánováním tak, abychom očkovali plynule. Teď je situace lepší aspoň v tom, že u vakcíny Comirnaty máme dvouměsíční výhled a ten se dodržuje. Na začátku jsme měli plán tak na dva týdny, což práci velmi komplikovalo. K tomu všemu se věnuji své běžné náplni práce, takže můj pracovní den je velmi dlouhý a náročný, ale vím, proč to dělám. Věřím, že očkování je pro zvládnutí epidemie zásadní.

O náročnosti práce koordinátorů svědčí i několik personálních změn na této pozici v jiných krajích. Co je podle vás nejtěžší?

Opravdu zvládat to obrovské a neustále se měnící kvantum informací. Centrální řídící tým pro covid-19 nám běžně posílá zprávy po 20. hodině, v pátek, o víkendu. Pro nás je důležité zajistit co nejrychlejší očkování.

Jak je na tom s očkováním Zlínský kraj?

Máme naočkovaných přes 35 procent populace starší 16 let. Vakcíny Moderna a AstraZeneca dáváme praktickým lékařům, se kterými jsme si vyzkoušeli spolupráci hned při prvním očkování v domovech seniorů, kdy nám významně pomohli v rychlém proočkování nejohroženější skupiny. Právě na klientech a zaměstnancích sociálních služeb a také na zdravotnících, kteří byli očkovaní mezi prvními, je zřetelné, že vakcína funguje a že tam ze stovek nakažených klesl jejich počet na jednotky nebo nízké desítky.

Je v kraji zájem o očkování?

Ano, je. Snažíme se, abychom každého zájemce očkovali co nejdříve a podle dostupných dat od ÚZIS se brzy přiblížíme hranici 50 procent naočkované populace v rámci kraje. Hovoříme o 35 procentech již naočkovaných. Další procenta tvoří lidé, kteří se zaregistrovali a také ti, kteří se chtějí očkovat, ale v nedávné době covid-19 prodělali. Ti musí s registrací čekat 90 dnů.

Jak dlouho trvá, než se člověk, který se dnes zaregistruje, naočkuje?

Aktuálně je očkování rychlé, od registrace k naočkování to trvá zhruba týden.

Jsou nějaké problémy v logistice vakcín? A jak taková distribuce probíhá?

Všechny vakcíny jsou dováženy do centrálního distribučního místa. Pro Zlínský kraj je jím Krajská nemocnice Tomáše Bati. Na očkovací místa převážíme vakcínu nemocničními vozy, zajišťujeme také rozvoz do lékáren krajských nemocnic. Lékárníci v těchto lékárnách vakcíny dále rozdělují na menší dávky pro jednotlivé praktické lékaře podle jejich seznamů zájemců o očkování. Přes toto komplikované putování vakcín jsme schopní do týdne přerozdělit a vyočkovat všechny dodané vakcíny.

V kraji je 8 očkovacích míst. Jsou podle vás všechna plně využita. Jak dlouho budou ještě fungovat?

Odhadujeme, že budou fungovat do srpna, možná do září. Byli bychom rádi, kdyby se už spustila možnost registrace k očkování pro všechny věkové skupiny, i kdyby to mělo být za cenu delšího čekání na termín. Hlavní je, aby se zájemci registrovali, projevili svůj zájem o očkování a očkovací centra podle toho mohla plánovat, jak dlouho ještě budou otevřena. Na základě termínů očkování si také lidé mohou lépe plánovat letní dovolenou.

Řada občanů ještě váhá před návštěvou velkého očkovacího centra a čeká na očkování u svého praktického lékaře. Jak mají postupovat?

V prvé řadě je důležité, aby se domluvili se svým praktickým lékařem, aby nedocházelo k nějakým nedorozuměním, případně nevyužití blokované vakcíny. Registrace do očkovacího místa automaticky ruší registraci u praktického lékaře, ale je důležité, aby ke změně očkovacího místa došlo po vzájemné domluvě.

Jaký bude další průběh? Chystá se nějaká podzimní očkovací strategie?

Předpokládali jsme , že se v září uzavřou očkovací místa a očkování přejde plně do rukou praktiků. Bohužel to patrně nebude možné z důvodu, že dominantní bude stále vakcína Comirnaty, která má přísné podmínky převážení a skladování a pro skladování u praktických lékařů není vhodná. Předpokládáme, že se očkování z velkokapacitních míst vrátí do nemocnic, které by tvořily páteřní očkovací síť, a postupně by očkování převzali praktičtí lékaři.

Autor: Adéla Čuříková