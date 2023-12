Politici na růžové vlně, oceněný kulturák, co ještě nestojí, střet zájmů o kterém prý nevěděl nebo rekordní hladinka 8,6 promile. Deník se poohlédl po největších bizarnostech uplynulého roku.

Foto: Koláž/Deník

Kulturní centrum v Rožnově je podle starosty jako Mercedes. Zatím nepojízdný

Mělo být chloubou města pod Radhoštěm. Z vysněného kulturního centra v Rožnově za stovky milionů je však zatím hotová jen základová deska. Kontroverzní kulturák, jehož výstavba je stále v nedohlednu, už ale stihl získat prestižní mezinárodní ocenění. Rožnovský projekt byl v soutěži oceněn jako jediný v Česku. Co na tom, že ještě nestojí.

Starosta města Jan Kučera měl z ocenění radost a chystanou stavbu přirovnal k luxusnímu vozu.

„Naše budoucí kulturní centrum je oproti jiným kulturním centrům v republice velmi luxusním kouskem. Pokud bychom to přirovnali k autům, tak města běžně využívají Škodu Octavii. Projekt Kulturního centra je však tak trochu Mercedes a ten stojí více peněz,“ srovnal stojící kulturní domy v Česku k rožnovskému projektu.

„Chceme si být jistí, že než si takový Mercedes koupíme, bude plně funkční, bude mít brzdy a převodovku a my jednoduše a bezpečně vyjedeme z garáže,“ dodal.

Zástupce šéfa TS Vsetín zadával zakázky, které vyhrávala jeho firma

Netransparentní veřejné zakázky, střet zájmů a další porušení zákona. Audit v Technických službách (TS) Vsetín, příspěvkové organizaci města, odhalil prostřednictvím kontrolního výboru bezmála 40 nedostatků. Jedním z příkladů pochybení, jsou smlouvy s firmou Mestav, jejíž jednatel Petr Ryza je zároveň zástupcem ředitele technických služeb. Takže v rámci veřejných zakázek stanovil jejich předpokládanou hodnotu, poté podal cenové nabídky jako jednatel firmy a na závěr schválil věcnou správnost plnění díla. V jedné smlouvě dokonce Petr Ryza podepsal obě dvě strany, jak za Technické služby Vsetín, tak za Mestav.

„Ano, střet zájmů to byl, uznávám, ale nevěděl jsem o tom. Dělal jsem to všechno v dobré víře, abych zachránil chátrající most a pomohl městu. Nikdo jiný by to za tyto peníze neudělal. Byl jsem pod cenou a město ušetřilo,“ hájí se Petr Ryza, který podle svých slov dělal stavební úpravy na mostu, které nikdo jiný v kraji neumí nebo na ně neměl kapacity.

„První je v naší zemi zákon a potom až finance. A to je špatně,“ použil ke své obhajobě svérázný výrok Petr Ryza.

Podle Jiřího Čunka, starosty Vsetína, je zásadní, že nedošlo k finančnímu poškození města. A to je prý i důvod, proč ředitel i jeho zástupce zůstávají nadále zaměstnanci technických služeb. „Naopak jsme šetřením zjistili, že práce byly provedeny výrazně levněji a městu ušetřily, peníze“ tvrdí Jiří Čunek.

„Ke střetu zájmů došlo, ale bylo to způsobeno tím, že pan zástupce má malé povědomí o zadávání veřejných zakázek. Pracoval dříve v soukromé sféře,“ řekl také Čunek.

Ken Holiš nebo Barbie Ančincová? I představitelé kraje jeli na růžové vlně

Jedním z letošních filmových trháků byla nepochybně i Barbie. Film trhal rekordy po celém světě a strhl doslova růžovou mánii. Doslova hitem, který zaplavil sociální sítě, byla tvorba Barbie nebo Kena z vlastní fotografie. Stát se na chvíli ikonickou figurkou neodolali ani představitelé Zlínského kraje. A tak se na oficiálních facebookových stránkách kraje objevila koláž hejtmana a radních v Mattel podobě.

„Reagovali jsme tak na letní filmový hit o Barbie. Postavičky plastové panenky v posledních dnech zaplavily sociální sítě, a protože udělat si vlastní zabere pár vteřin, vyzkoušela jsem to taky. Většinu radních můj výtvor pobavil, a to bylo smyslem. Myslím, že není špatné ukázat, že i krajský politik má smysl pro humor. A tak to lidé i vzali, pozitivní reakce na náš příspěvek totiž výrazně převažují,“ řekla Soňa Ličková.

Nejen české úřady následně upozorňovaly na možná bezpečnostní rizika aplikace. Největší nebezpečí podle odborníků spočívalo v tom, že fotografie, kterou aplikaci poskytnete, se může stát součástí databáze, se kterou bude neznámo kdo neznámým způsobem nakládat.

Cesta fanoušků fotbalové Sparty skončila ve Zlíně předčasně

Marně vyhlíželi v sobotu 29. července policisté zástupy fanoušků Sparty na vlakovém nádraží ve Zlíně. Avizovaný spoj, kterým měli Pražané přijet nabral zhruba půlhodinové zpoždění a z vlaku nakonec vystoupila jen hrstka příznivců s klubovými šálami.

Někdo z cestujících totiž zatáhl za ruční brzdu. Část fanoušků tak vystoupila na zastávce Zlín-Prštné a vydala se na stadion Letná v centru Zlína po svých. Místo svátku fotbalu skoro pochod Praha-Prčice.

Po pár štamprlích se sesula pod bar. Na ARO v Hradišti ženě naměřili 8,6 promile

Až neuvěřitelných 8,6 promile alkoholu v krvi naměřili zdravotníci na oddělení ARO Uherskohradišťské nemocnice pacientce, která se po vypití několika štamprlí tvrdého alkoholu sesunula v baru k zemi. Záchranáři pacientku zajistili v rámci přednemocniční neodkladné péče a transportovali do nemocnice.

„Od zdravotníků v nemocnici později dostali zpětnou vazbu s tím, že pacientka měla v krvi 8,6 promile alkoholu,“ doplnila mluvčí.

Později se záchranáři od kolegů z nemocnice dozvěděli, že pacientka po úspěšném zmetabolizování části alkoholické nálože začala přicházet k vědomí. Vděku za pomoc se však nemocničnímu personálu nedostalo.

„Žena začala se zdravotníky agresivním způsobem komunikovat,“ poznamenala Gabriela Netopilová Sluštíková.

