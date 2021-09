„Aktuálními změnami vycházíme vstříc požadavkům obcí, které mají detailní přehled zejména o dopravě dětí do škol,“ uzavřel jednatel společnosti.

Na lince 620 bude dále zrychlený spoj 35 s odjezdem v 6.48 hodin ze Vsetína do Valašského Meziříčí zastavovat nově na zastávkách Bystřička, železniční stanice a Jarcová, rozcestí, aby ho využila i část cestujících z přeplněného spoje 55 linky 620.

„Na lince 155 z Lechotic do Holešova posuneme odjezd ranního školního spoje o 7 minut. Autobus tak bude z Lechotic vyjíždět už v 6.46 hodin, aby bylo zajištěno, že děti stihnou v Holešově začátek vyučování,“ uvedl jednatel společnosti Martin Štětkář.

„Předejde se tak příliš vysokému počtu cestujících v některých vozidlech a žáci se dostanou dříve do škol,“ přiblížil Jan Malý z marketingu společnosti Koved.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.