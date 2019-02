Zlín – /FOTOGALERIE/ Kdo ještě nikdy neviděl, jak to vypadá v sanitce a nebo jak vlastně funguje tísňová linka 155, tak měl příležitost v sobotu 8. října.

Každý, kdo zavítal v sobotu 8. října. na den otevřených dveří zlínských záchranářů se mohl podívat, jak to vypadá uvnitř sanitky či na operačním středisku a vyzkoušet i některé pomůcky či přístroje. | Foto: DENÍK/Šárka Šarmanová

Zlínští krajští záchranáři v tento den otevřely brány svého sídla ve Zlíně a dali možnost nahlédnout každému, kdo se chtěl seznámit s jejich náročnou prací.

Podívat se pod pokličku zdravotníků lákalo nejenom děti, ale i jejich rodiče. A záchránři ochotně všem odpovídali na jejich dotazy.

„Nejvíc se ptají, co vše vozíme v sanitkách a jaké přístroje k čemu vůbec jsou,“ pousmál se záchranář Vít Navrátil.

Někteří lidé znali práci záchranky jenom z televize. A pak je čekalo pekvapení, když se dozvěděli, že například defibrilátor nevydává při masáži srdce rány, které se ozývají, když z televize, když běží některý seriál z prostředí nemocnice.

„Je to skutečně velmi zajímavá zkušenost,“ pochvalovala si Ivana Holišová ze Zlína. Ta dokonce při prohlídce operačního střediska zažila, jak vypadá hlášení o dopravní nehodě. „Byl to zvláštní pocit. Člověk to zná jenom z televize,“ poznamenala žena.

V několika málo vteřinách se rozezněly houkačky a vyjela sanitka. V ulici Mostní totiž havarovalo auto a byl tam zraněný člověk. Naštěstí ne vážně.

Ostatní zdravotníci se dál věnovali svým návštěvníkům. Někteří si tak mohli vyzkoušet, zda by dokázali dát první pomoc zraněnému. K tomu sloužily speciální panny, na nichž si mohli zájemci zkusit masáž srdce a nebo dýchání z úst do úst. A některým dětem to šlo dokonce líp než dospělým.

„Moje mamka je záchranářka, takže už něco málo znám. Takže zvládnu například stabilizovanou polohu a taky masáž srdce a umělé dýchání,“ vyjmenovala devítiletá Sára Zimmermannová ze Zlína. Sama by prý chtěla v budoucnu jít ve stopách své maminky. Povolání záchranáře lákalo i další děti. Některé dokonce měly dilema.

„Já se totiž rozhoduji, jestli půjdu ke zdravotníkům a nebo hasičům. Líbí se mi oboje,“ vysvětlila sedmiletá Sabina Skopalová ze Zlína.

Dětem hodně učarovaly samotné sanitní vozy, a tak se garáži několikrát rozezněla siréna, když některý zvědavec přišel na to, jak se spouští.

Kdo byl nasycený auty, mohl se jít podívat, kde záchranáři přebývají, když zrovna nemají výjezd. A tak lidé nahlédli do šaten, společenské místnosti i na operační středisko, kam se lidé dovolají z celého Zlínského kraje, když vytočí linku 155.

„Tady prosím tiše. Operátorky se totiž potřebují soustředit a musí slyšet každé slovo volajícího, aby se k němu dostala pomoc co nejrychleji,“ upozornil ještě skupinu lidí mluvčí záchranky Petr Olšan a pak všichni vešli dovnitř. Za pultem seděly čtyři ženy, které doslova přijímaly jeden telefon za druhým.

„Přes den jsou tu čtyři lidé a v noci tři. Na monitorech mohou sledovat aktuální polohu sanitky a případně ji směřovat i jinam,“ vysvětloval Olšan lidem. A operačním centrem návštěva záchranářů končila. Některé děti se ještě vrátily k sanitkám, jiné už měly hlad, a tak šly domů na oběd. Tak zase za rok.