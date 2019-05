„Znelíbil se politickým subjektům a ženou se na něj kauzy, které jsou pouhou politickou kampaní. Tak třeba nejstarší kauza Čapí hnízdo: jak to celé vzniklo? Stát se hluboce zamyslel a napsal dotační podmínky pro malé firmy a pro ty velké ne. A tak měla druhý den velká firma firmu malou a na tu dotaci si sáhla. Spousta společností se zachovala stejně,“ uvedl v rozhovoru pro Deník primátor města Zlína, dvaatřicetiletý Jiří Korec.

Kdo vám z vedení hnutí ANO mluví do práce?

Nikdo.

To znamená, že nad vámi už nikdo není?

Máme jasně danou strukturu hnutí ANO, od krajského až po místní předsednictvo. Na každé úrovni se konají volby. Ale že by mně někdo mluvil do práce, to vůbec ne. Mám volné ruce. Jsme společnosti jako hnutí ANO trnem v oku, takže se spousta lidí snaží říct, že je u nás nějaký diktátorský režim.

Takže ani když jste ve Zlíně tvořili koalici, tak se situace neřešila v Praze?

Lídrem ROZHÝBEJME ZLÍN je Ivo Mitáček a to, že se pan Babiš nemusí s Ivo Valentou, není náš problém. V rámci běžné informovanosti o tvorbě koalice jsme si naše rozhodnutí v Praze ověřovali, ale moje komunikační linka je jiná. Já se bavím s krajským předsedou Pavlem Pustějovským a ten je v přímém kontaktu s panem Babišem. Kdyby bylo cokoliv urgentního, tak bych si číslo sehnal. Myslím si ale, že jsme ve Zlíně i v kraji dostatečně schopní, abychom si vše dokázali vyřešit sami.

Číslo premiéra může mít díky jeho uveřejnění na webu celá republika. I předvolební kampaň hlásala „Roman má na mě číslo“. To vám ho vážně lídr volební kandidátky ANO Roman Kaňovský, jehož jste ve volbách díky hlasům voličů přeskočil na první pozici, nedal?

Nemá pro mne smysl si dávat číslo do telefonu. Když ho budu potřebovat, je to pro mne otázka maximálně pěti minut.

Město Zlín disponuje v tomto roce miliardou a půl finančních prostředků. Chodí za vámi lobbisté, kteří umějí vyhotovit zakázku, s požadavkem: ,,dejte ji právě nám“?

Určitě ne. Po volbách sice proběhlo takové seznamovací kolečko, ale šlo spíše o výměnu vizitek. Setkal jsem se se zástupci svazů, odborů, případně i firem na úrovni vztahů „víme o sobě“, případně „můžeme problémy konzultovat“. S tlaky na zakázky jsem se ale nesetkal. Navíc my chceme být zcela transparentní. Vzhledem k současným zákonům mohu místním firmám nabídnout pouze zařazení mezi oslovené firmy, když zakázku vypíšeme.

Takže chodí za vámi s žádostí o zakázky?

Vypisujeme spoustu projektů, ale za ty dva roky jsem se setkal pouze třikrát s tím, že by někdo přišel, že má nějaký projekt a zda je reálné, aby ho město podpořilo. Většinou šlo o napůl komerční a napůl veřejnou aktivitu. Někdy je situace nešťastná v tom, že my bychom i chtěli, aby nám soukromé subjekty s financováním pomohly, ale kvůli legislativě to možné není. Stejné je to i u malých zakázek: vyhrává firma s nejlepší cenou.

Je Zlín město bohaté, nebo chudé? Jak na tom je?

Zlín patří k malým městům v republice a není tak dobře financovaný jako velká města. Ten koeficient je jiný. Město je ale ekonomicky stabilní. A tato situace nám umožňuje uskutečnit všechny naplánované projekty. Ačkoli je naší snahou zajistit financování ze všech dostupných zdrojů, ať je to stát, kraj, nebo soukromý subjekt, stejně budeme muset o úvěr žádat. Město to z vlastního rozpočtu neutáhne. Banky by však s úvěrem díky stabilitě města neměly mít problém. Zlín ani není vážně zadlužený. Splácíme asi 65 milionů ročně, což nám zůstalo zejména po Kongresovém centru. Dluh by měl být splacený v roce 2023 nebo 2024.

Kolik si bude město muset půjčit?

Vše se bude odvíjet od jednotlivých zdrojů financování, které v tuto chvíli vyjednáváme. Co se týká zimního stadionu, tam jsme jednoznačně řekli, že jsme schopni rekonstrukci zafinancovat z vlastních zdrojů, po vlastní lince, bez dotací. V této chvíli se bavíme o půjčce ve výši půl miliardy korun. Ale k tomu máme další projekty: Velké kino, obchvat Zálešné, Prštenskou příčku a další. Na dopravní stavby už je ale v tuto chvíli zajištěno multizdrojové financování.

Nebylo by nakonec lepší postavit nový stadion na zelené louce než investovat půl miliardy? Inspiraci od hejtmana Čunka se stavbou na zelené louce již máte…

I takovou možnost jsme prověřovali. Ale byl by problém s umístěním, i když si myslím, že plochu bychom našli. Když se ale podíváme na nové podobně velké haly se sedmi tisíci místy, které bychom chtěli zachovat, tak se dostaneme na částku minimálně o polovinu vyšší než má stát rekonstrukce současného zimního stadionu. A to se bavíme jen o hale a ne o okolní infrastruktuře. Navíc bychom ztratili možnost propojení s PSG arénou a tím i sdílených služeb stadionů, což by prodražilo následný provoz. A nakonec bychom se nezbavili problému, co se stadionem současným, aby se z něj nestala ruina.

Kde by bylo možné ve Zlíně umístit nový stadion?

Objevovaly se názory, zda zimní stadion nepostavit pod současnou sportovní halou nebo na periferii.

Vyřešil by se tím problém s parkováním kolem stadionu…

V jiných městech je hlavní snahou dostat lidi zejména do MHD, případně řešit situaci kyvadlovou dopravou než stavět obrovská parkoviště v centru. To je i náš záměr. My jsme ale ve Zlíně zvyklí dojet nejlépe až do dveří. A to do budoucna není reálné.

Město chce také převést pod svá křídla i fotbalový stadion.

K převedení by mělo dojít v roce 2019 a investice na úpravu jsou v rozmezí deseti až patnácti milionů.

Další velkou investicí je pak Velké kino.

Tak to je oříšek. Tento projekt ve Zlíně společnost rozděluje. Někteří tvrdí, abychom ho nechali spadnout a místo něho postavili něco nového. A ptají se, proč chceme obnovovat v podstatě už přežitou věc. Všichni víme, že Baťa ho stavěl jako kino dočasné. Argumenty památkové jsou ale opačné: že prokázalo svou funkčnost v daném místě. Takže my musíme pracovat s tím, co máme.

Proto se snažíme dát projektu Velkého kina další funkci. Vzniknout by měl polyfunkční kinosál. Sloužit bude i ke zkouškám filharmonie. Tím budeme moci lépe využít Kongresové centrum k velkým zasedáním během dne. Naopak menší kongresy nebo přenosy z operačních sálů najdou lepší využití v menším kinosále Velkého kina.

Tématem vašeho volebního období je i další fáze rekonstrukce městských lázní. Měl by v nich vyrůst aquapark?

Na městské lázně máme dlouhodobý projekt, který se etapovitě posunuje. Zrekonstruovaný již je úplně původní objekt starých lázní, kde je 25metrový bazén, v tuto chvíli jsou již dokončeny modernizace technologií 50metrového bazénu, dostavěná je i vířivka. Další etapou je rekonstrukce bazénu venkovního. V zimě se nevyužívá a v létě máme ve Zlíně kromě venkovního bazénu lázní i další koupaliště: Zelené a Panoramu.

Vize je taková, že by ve venkovním bazénu zůstaly dráhy na kondiční plavání, ale ne v celém rozsahu, a druhá polovina by sloužila vodním atrakcím. Tobogan by šel z výšky současného vstupu, dostavěl by se balkon s bufetem i další atrakce. Dětský bazén je vedle venkovního. Takže to má svou logiku. Ale nečekejme park s dvaceti bazény. To není reálné a hlavně by to bylo neufinancovatelné.

Který z projektů se dá ve vašem volebním období zvládnout dokončit?

Nechci slibovat a házet termíny od pasu. Jsem nohama na zemi. Pokud nám končí období v roce 2022, tak si nemyslím, že bude některý z velkých projektů dokončený. Velké kino by se teoreticky dokončit dalo. Jsme ve fázi, kdy se začíná vypisovat architektonická soutěž. Kopnout by se mohlo v roce 2021. Udělejme ale práci pořádně, nejen proto, abychom se u hotového díla mohli vyfotit.

Všechny projekty uvedené v programovém prohlášení jsou převzaté z vlády předchozího období. Máte i nějaké vaše projekty?

Velké projekty jsou nachystané z předcházejícího období a dají se stihnout rozpracovat, případně realizovat. S velkou pravděpodobností ale slavnostní pásku přestřihne vláda dalšího období. A pak máme malé projekty, které se dají za čtyři roky stihnout. V této kategorii je třeba park za divadlem. Pokud nenarazíme na problém v jednání se současnou firmou, která má pro tuto lokalitu stavební povolení, tak bychom projekt měli dokončit. Nedokážu však předvídat, jak budou jednání postupovat. Byl bych velmi rád, kdybychom mohli dokončit více projektů a ukázat, že to jde. Procesně jsou ale projekty za stovky milionů časově velmi náročné.

Co by podle vás mělo vzniknout na ploše po bývalém torzu na Jižních Svazích?

Lokalitu vnímám jako komplexní. Nejde tedy jen o plochu po torzu, ale i obchodní zónu, do které patří tzv. Šmoulí město nebo současný supermarket. Mělo by zde podle mě vzniknout společenské centrum pro tuto část Jižních Svahů, pro to malé město, které máme na kopci. Středem by měl vést bulvár, kde by se lidé mohli scházet.

Chceme nabídnout restauratérům malých podniků v této části, aby se přesunuli právě sem, na bulvár, kde by to žilo. Měla by tam vzniknout sportoviště, zazněla poptávka po parkování, poptávka po bydlení. Mohly by zde vyrůst nižší patrové budovy: v přízemí by byly restaurace, v prvním patře kanceláře, ve třetím požadované byty.

Nemělo by jít o další výškové budovy, v této lokalitě je to jimi už docela přesycené. Zachovat bychom chtěli také co nejvíce zeleně.

Co ještě zaznělo?

Nejsem sběratel nejrůznějších fám.

Co může město udělat s Olinou? Vůbec nic.

Prošel jsem několik mediálních školení během 5 let, co jsem v hnutí ANO. Seznámil jsem se i s technikami, jak neodpovědět novinářům na otázku přímo, jak ji obejít.

Nemyslím si, že toho můžeme ve Zlíně mnoho ovlivnit. V podstatě jde zejména o služby občanům. Měli bychom udělat město pro všechny občany atraktivní.

Nemáme bezedný měšec, který by dokázal vykouzlit dostatek financí na všechny projekty, ač by se nám to velice líbilo. Každý sportovec by například chtěl vylepšit zázemí toho svého sportu.

Neříkejte mi, že něco nejde. Pokud cestu najdu za vás, tak tu nemáte co dělat.

Svatba není vyloučená

S přítelkyní Kateřinou chodí primátor již šest let.

„Není typ, který chce být středem pozornosti,“ sdělil o první dámě Zlína.

Prozradil ale, že je učitelka a že se seznámili díky sportovní gymnastice, které se primátor sám aktivně dlouhá léta věnoval a nyní v ní trénuje děti i dospělé. Je o něco starší než mladý primátor a vzhledem k jejich věku se jednoznačně nabízí téma svatby a dětí.

„Zatím jsem s prstýnkem nepřišel,“ přiznal Jiří Korec, dodal ale, že se téma vzhledem k délce jejich vztahu nabízí.

Termín svatby zatím také nemají.

„Bylo by ale zvláštní, kdybych vám řekl, že to nepřijde. To by znamenalo, že něco není v pořádku,“ uzavřel se smíchem.