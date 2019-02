Miroslav Zikmund slaví 100 let. Legenda Z+H se začala psát 22. dubna 1947 před budovou Autoklubu v Praze. Odtud dva kamarádi z Vysoké školy obchodní Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka vyjeli se svou luxusní Tatrou 87 na cestu kolem světa.

Šlo o takzvaný plán 5: touhu procestovat pět světadílů. Nevyjeli jako dva dobrodruzi, ale coby obchodní zástupci kopřivnické továrny.

Projeli celou Afriku, přes Jižní Ameriku pokračovali do Mexika. První na světě dokázali projet automobilem napříč Núbijskou pouští, jako první Češi stanuli na vrcholu Kilimandžára.

„Bylo to úžasné, spoustu chvil bych ale vrátit nechtěl,“ uvedl jednou Miroslav Zikmund. V roce 1950 nedostali víza do USA, cestu tudíž museli přerušit a vrátit se do vlasti. Jejich návrat byl triumfální. Jen z této cesty vzniklo sedm stovek rozhlasových reportáží, cestopisy, několik filmů a mnoho knih.

Oba byli výborně vybaveni jazykově: Hanzelka studoval němčinu a francouzštinu, Zikmund němčinu, angličtinu, francouzštinu i latinu. Na vysoké škole si oba přibrali ruštinu, kromě toho Hanzelka studoval svahilštinu, Zikmund klasickou arabštinu a syrský dialekt, poté si ještě zapsal italštinu, španělštinu a holandštinu. Na cestách se setkali s mnoha tehdejšími hlavami států a významnými osobnostmi: například s Haile Selassie nebo s indonéským prezidentem Sukarnem.