„Žádáme cestující, aby se o aktuální situaci informovali ještě před zamýšlenou cestou. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace,“ říká jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář.

V souvislosti s pandemií a vysokou nemocností personálu může v následujících dnech docházet k operativním změnám v dopravě.

„Máme připraveny krizové scénáře, ale pokud onemocní velký počet řidičů, budeme nuceni omezit dopravu, je to ale krajní řešení. Prioritou je zachovat klíčové spoje, aby se děti dostaly do školy a lidé do práce,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Aktuální situace:

Ve středu 19. 1. 2022 budou zrušeny bez náhrady následující spoje:

· 823472 / 1 Otrokovice 4:55 - Žlutava 5:22 (cestující mohou využít spoj v 5:32 ze zastávky Kvítkovice, Napajedelská)

· 823472 / 6 Žlutava 5:30 - Otrokovice 5:58 (cestující mohou využít spoj s odjezdem 5:15 ze Žlutavy směr Zlín do zastávky Kvítkovice, Napajedelská)

· 823472 / 5 Otrokovice 6:10 - Žlutava 6:32 (cestující mohou využít spoj v 6:28 ze zastávky Kvítkovice, Napajedelská)

· 823460 / 25 Zlín 18:25 - Lhota 18:49 - Zlín 19:25 (cestující mohou využít ze Zlína spoje v 16:55 nebo 20:30).