Už o nadcházejícím víkendu zajistí všechny nemocnice zdravotnickou službu, která bude provádět odběry v domácnostech. V nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži začnou také fungovat odběrové místnosti pro mimořádné případy.

Online reportáž

Nemocnice také sledují návrat svých zaměstnanců z dovolených a řeší jejich případné setrvání v domácí karanténě.

„O víkendu se budou lidé ze Zlínského kraje vracet z jarních prázdnin, řada z nich mohla být na lyžích v Itálii a dalších rizikových oblastech. Stále u nás také probíhá sezóna chřipkových a respiračních onemocnění. Nešíříme paniku, ale také nic nepodceňujeme a chceme být připraveni na nadcházející dny a týdny, kdy se mohou množit případy podezření na nákazu novým koronavirem,“ vysvětlil opatření Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Zákaz návštěv do odvolání

Ve zlínské nemocnici jsou návštěvy zakázány už od konce ledna. Nemocnice v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži na doporučení krajských hygieniků znovu vyhlašují zákazy návštěv od dnešního dne do odvolání.

„Od zítřka zajistíme zdravotnickou službu, která bude v případě potřeby jezdit k odběrům do terénu, tedy do domácností pacientů, u nichž o odběru rozhodnou krajští hygienici. Zdravotní sestry budou náležitě proškoleny a vybaveny ochrannými pomůckami a odběrovým materiálem. Zajistíme i centrální svoz odebraných vzorků k otestování do laboratoře Státního zdravotního ústavu v Ostravě,“ popsal společný postup nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Máte příznaky? Zatelefonujte svému lékaři

Stále platí pokyn pro všechny obyvatele, kteří byli v rizikových oblastech nebo byli v kontaktu s lidmi, kteří se z rizikových oblastí vrátili, aby v případě příznaků onemocnění, k nimž patří horečka, kašel, potíže s dýcháním, bolesti svalů a kloubů, zimnice a třesavka, nechodili do nemocničních zařízení.

„Měli by zůstat doma a telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo krajskou hygienu a domluvit se na dalším postupu. V případě ohrožení života je samozřejmě třeba přivolat záchranku,“ uvedl Radomír Maráček.

Povinná karanténa

Z dovolené v zahraničí se o víkendu vrátí také někteří zaměstnanci nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži.

„Vláda už rozhodla, že všichni, kdo se vracejí z Itálie, budou muset zůstat dva týdny v domácí karanténě. Se zaměstnanci, kteří byli v jiných oblastech, se budeme individuálně domlouvat. Naší snahou je maximálně ochránit naše pacienty, ale také další zdravotníky, abychom neohrozili provoz jednotlivých nemocnic. V současné době běží provoz všech našich nemocnic standardně. Nedá se však vyloučit, že některé zejména ambulantní provozy budeme muset omezit,“ doplnil předseda představenstev Radomír Maráček.