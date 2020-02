Tři ze čtyř nemocnic založených Zlínským krajem proto včera zrušily zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Na Zlínsku je nemocnost stále vysoká, Krajská nemocnice T. Bati tak prozatím alespoň zmírnila opatření v porodnici, na ostatních lůžkových odděleních zákaz návštěv dál platí. Nemocnice v kraji vyhlásily zákazy před třemi týdny kvůli nárůstu počtu chřipkových onemocnění.

„V nemocnicích v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži jsou ode dneška návštěvy znovu povoleny, což je určitě dobrá zpráva pro pacienty i jejich blízké. Zákaz návštěv je pro ně vždycky nepříjemný, proto jsme jej zrušili ihned, jakmile to podle doporučení hygieniků bylo možné. Na Zlínsku bohužel nemocnost stále dosahuje epidemických hodnot. Zmírnili jsme tedy alespoň opatření v porodnici, ale prosíme, aby lidé omezení respektovali a návštěvu i v tomto případě odložili, pokud se opravdu necítí dobře. Věřím, že snad už brzy budeme moci návštěvy i ve zlínské nemocnici znovu plošně povolit,“ uvedl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Zákaz návštěv tedy i nadále platí na všech lůžkových odděleních Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Mírnější je toto opatření pouze na Gynekologicko-porodnickém oddělení a Novorozeneckém oddělení zlínské nemocnice, kde jsou návštěvy příbuzných povoleny v době od 14 do 18 hodin, návštěvy mohou přicházet v maximálním počtu dvou osob a neměly by s sebou brát malé děti do deseti let věku, návštěvu svých blízkých by i na těchto odděleních měli zcela jistě odložit lidé s příznaky akutního respiračního onemocnění.

Podle dnešní zprávy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje došlo v osmém kalendářním týdnu letošního roku k poklesu hlášených akutních respiračních infekcí o 8,2 %, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 1578 nemocných na 100 000 obyvatel.

U chřipkových onemocnění poklesla nemocnost ve Zlínském kraji o 37,3 %. V okrese Zlín je ovšem nemocnost stále vysoká a dosahuje stále epidemických hodnot, a to 2176 nemocných na 100 000 obyvatel.