V kraji je hlášených jedenáct závažných průběhů onemocnění chřipkou.

Nejvíce pacientů je u předškolních dětí do pěti let, kdy je hodnota 2 937 nemocných osob na 100 000 obyvatel. Nárůst byl zaznamenán napříč věkovými skupinami, nejvyšší byl u osob 15 až 24 let. Tam číslo nemocných stouplo o 34,3 procent.

"Z okresů je na tom nejhůře Uherské Hradiště s hodnotou 1 697 nemocných osob na sto tisíc obyvatel, následována okresem Zlín s hodnotou 1 394 nemocných osob na sto tisíc obyvatel. Na Vsetínsku činí nemocnost 1 295 nemocných osob na sto tisíc obyvatel a v okrese Kroměříž je 1 130 nemocných na 100 000 obyvatel," přidává statistiku Ševčíková.

Počty nemocných porostou, epidemie ale nehrozí

Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění na území ČR sice klesá výskyt chřipky typu A, zvyšuje se však cirkulace chřipky typu B.

Zvýšení nemocnosti akutními respiračními onemocněními oproti předchozímu kalendářnímu týdnu je relativní, neboť ve Zlínském kraji probíhaly jarní prázdniny.

V následujícím týdnu předpokládáme, že by počet nemocných mohl mírně růst, nicméně bez epidemických hodnot, protože nemocnost je lokalizovaná v ohniscích nákaz a nešíří se již celoplošně.