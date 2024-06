/ROZHOVOR/ Cenu za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež dostal na závěrečném galavečeru Zlín Film Festivalu herec Bolek Polívka. Herecká legenda, komik, scenárista a rodák z nedalekých Vizovic má za sebou bohatou kariéru plnou výrazných rolí v českých filmech, divadelních inscenacích, televizních seriálech i pohádkách, jako jsou například Největší dar, Princ Mamánek, Anděl páně 2, Tři bratři nebo Gump – pes, který naučil lidi žít.

Bolek Polívka ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

Nezapomenutelným způsobem také propůjčil svůj hlas figurkám z animovaného seriálu Krysáci natočeného ve Filmových ateliérech ve Zlíně.

Jak vnímáte cenu Zlatý střevíček?

„Je to příjemný pocit a mám radost. I když člověk si říká, nám starším lidem už ty ceny přibývají na cestu. Minule dostal cenu Čmaňa (Pavel Zedníček, pozn. redakce), tak jsem měl strach, že mu cenu vzali a teď ji dávají mně.

Točíte rád filmy a seriály pro děti?

Ano, určitě. Mám tři syny a tři děvčata, takže vím o dětech své. Nesnažím se hrát jinak pro děti než pro dospělé. Snažím se, aby to bylo tak, jak to má být.

Jak je pro vás důležité hrát s vlastním potomstvem?

Je. I z praktických důvodů, protože tím mám možnost se s nimi častěji vídat. Vzájemně se poznáváme, máme k sobě blízko a prožíváme spolu různé peripetie od krizí až po radost. Od objetí až po škorpík. (Bolek Polívka nyní hraje společně se synem Vladimírem ve hře Šašek a syn a s dcerou Annou ve hře DNA, pozn. red.)

Nejnovější hrou ve vašem domovském divadle v Brně je autorské představení Sága aneb Vizovský zázrak. O čem je?

Z představení mám velkou radost. Hra je o divadle, ironická, samožerná biografie. O tom, co je v divadle stálé, co se dá nahradit a co se nahradí naopak těžko. Je tam klíč, o kterém moc nemůžu mluvit, protože bych prozradil tajemství. Také je to o mých rodičích a mém dětství.

V čem tkví úspěch večerníčku Krysáci, v němž jste propůjčil hlas hlavním postavám?

Je to vynalézavý příběh s humorem a přátelstvím. My jsme ti krysáci a né potkani, tam je vlastně takzvaná stavovská krysí hrdost. Ve večerníčku se vždycky mluví o přátelství hezky. A potom, že se to odehrává na pozoruhodném místě, což je smetiště u Vizovic…

