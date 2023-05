Melanom je nejčastějším a nejnebezpečnějším typem rakoviny kůže. Podobně jako jiné druhy nádorových onemocní se zpočátku příliš neprojevuje. Jedinou možností, jak jej odhalit včas, jsou pravidelné kontroly u dermatologa. V rámci akce Spolu proti melanomu si v úterý 16. května od 10 do 17 hodin mohou zájemci nechat znaménka vyšetřit na zlínském náměstí Míru.

V úterý si můžete na náměstí Míru nechat zdarma vyšetřit znaménka. Ilustrační foto | Foto: se svolením KNTB Zlín

Ve stanu České průmyslové zdravotní pojišťovny se jim budou věnovat zdravotníci z Kožního oddělení Krajské nemocnice T. Bati. Akci pro širokou veřejnost pořádá pojišťovna již počtvrté, cílem je včas podchytit nebezpečí vzniku zhoubného melanomu nebo jiných závažných onemocnění kůže.

Loni absolvovalo vyšetření kůže na akci Spolu proti melanomu ve Zlíně celkem 491 lidí. Čtyřicet z nich bylo s nálezem odesláno na detailnější vyšetření do ordinací kožních lékařů ve zlínské krajské nemocnici.

Ohrožená skupina: světlý fototyp kůže

K rizikovým faktorům pro vznik melanomu patří světlý fototyp kůže s tendencí ke spálení, nadměrné a opakované slunění, navštěvování solárií – především do 35 let věku, velký počet znamének a pih, atypická znaménka nebo například výskyt melanomu v rodině.

„Pro prognózu melanomu je nejdůležitější včasné odstranění chirurgicky vyříznutím. Za velmi důležité považujeme pravidelné samovyšetřování kůže, při kterém by nám mělo být podezřelé každé znaménko, které je asymetrické, má nepravidelné okraje nebo barvu, velikost nad 6 milimetrů, a které se mění co do velikosti, tvaru či barevnosti, svědí nebo na povrchu krvácí,“ vysvětlila primářka Kožního oddělení KNTB Hana Tomková.

Prevence vzniku melanomu

Primářka a dermatoložka Hana Tomková doporučuje chránit se před delším pobytem na přímém slunci, nosit vhodný oděv, sluneční brýle či klobouk se širokým okrajem.

„Krémy a roztoky s obsahem ochranného faktoru proti ultrafialovému záření jsou jen jedním aspektem fotoprotekce. Měli bychom dávat přednost těm širokospektrým, které zahrnují ochranu před UVB i UVA zářením. Častým problémem je, že lidé aplikují na kůži nedostatečnou vrstvu ochranného prostředku a během dne jeho aplikaci neopakují každé dvě hodiny či po koupání. Navíc tím, že se při jeho použití tak snadno na slunci nespálí, získávají určitý falešný pocit bezpečí a zůstávají na slunci podstatně déle.“

Akci Spolu proti melanomu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna uspořádala poprvé v roce 2016. Zlín je v pořadí druhým z 15 měst, kam letos tato nevýdělečná, veřejně prospěšné kampaň zamíří.

Její součástí bude i tentokrát doprovodný program v oblasti zdravého životního stylu. „Lidé si budou moci například změřit množství tukové a svalové tkáně v těle nebo provést samovyšetření prsou a varlat na silikonovém modelu. Rovněž si budou moci nechat odborně poradit, jak se chránit před sluncem,“ doplnila tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.