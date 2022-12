Vánoční atmosférou dýchá v těchto dnech i zlínská zoo. Areál zahrady ověnčila světelná výzdoba, září i vánoční strom na nádvoří zámku Lešná a menší stromek u hlavního vstupu. Na Štědrý den zoo navíc pro všechny děti do 15 let chystá hezký dárek - symbolické vstupné ve výši jedné koruny.

Vánoční návštěvu navíc až do 1. ledna zpestří nejen typické vánoční motivy, ale i světelné siluety exotických zvířat. Lidé tak uvidí „zářící“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, lvy, lachtana, medvěda, aligátora, supy nebo žirafu, novinkou letošního roku je jaguár.

„Krása světelné výzdoby naplno vynikne až po setmění, proto od neděle 25. prosince do neděle 1. ledna prodlužujeme otevírací dobu horní části areálu zoo, to znamená od hlavního vstupu po restauraci Limpopo, do 17 hodin," uvedla vedoucí marketingu zlínské zoo Romana Mikešová.

Zoo je otevřena každý den v roce včetně Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra a Nového roku.

Bazény

Ačkoli na Štědrý den a první svátek vánoční zůstanou zavřené, na Štěpána znovu otevřou své brány. Řeč je o zlínských bazénech na Hradské. Zatímco „padesátka“, dětský bazén a sauna se 26. prosince otevřou už v 9 hodin, „pětadvacítka“ bude přístupná až od půl dvanácté.

Jít si zaplavat pak budou moci lidé až do konce roku. Za hodinové vstupné zaplatí dospělí od 16 let 60 korun a děti či senioři 50 korun. Během svátků (26. prosince) je vstupné o desetikorunu vyšší.

Zlínský svah

Na své si přijdou i rekreační sportovci, obzvlášť lyžaři. Už na první svátek vánoční se otevře zlínský svah.

„Děláme všechno proto, abychom otevřeli na Boží hod. To ve Zlíně nepamatujeme už dlouhá léta,“ řekl za provozovatele Robin Elšík. Otevírací doba areálu bude o svátcích od 9 hodin do 19 hodin.

Oblíbený svah je navíc jako dělaný pro děti na trénink prvních obloučků. Provozovatelé navíc spolupracují s mateřskými školkami a nabízejí jim výuku lyžování pro nejmenší.

Cena skipasu bude pro letošní sezónu 250 korun za hodinu lyžování pro dospělého, děti do 15 let a senioři pak zaplatí 230 korun. K dispozici bude tradičně i servis lyží, půjčovna lyžařského vybavení, bufet a nově se budou všichni návštěvníci moci občerstvit v Iglú baru.

Živý betlém na náměstí Míru

Po dvouleté pauze se letos v pondělí 26. prosince v 16 hodin uskuteční na náměstí Míru už 11. ročník Živého betléma. Letos je betlém součástí Adventního a vánočního Zlína a odehraje se přímo na pódiu na náměstí.

Na diváky tak tradičně čeká příběh o narození Ježíše Krista, kdy jednotlivé biblické postavy ztvární ochotníci z farnosti a hudební doprovod a zpěv zajistí farní schola složená z řad dětí a dospělých. Ti si společně připravili zhruba půlhodinové divadelní představení provázené tradičními českými koledami.

Galaxie Zlín

Především těm nejmenším se bude líbit výlet do zábavního parku Galaxie. V tamní hale na ploše 2500 m2 se nachází spousta atrakcí s vesmírnými motivy, které nabídnou mnoho nových zážitků nejen pro děti. Na své si tam ale přijdou i dospělí. Kromě koutku s občerstvením je k dispozici i WiFi připojení zdarma a nebo třeba čtenářský koutek.

Ačkoli na Štědrý den a první svátek vánoční zůstanou brány Galaxie zavřené, 26. prosince se otevře v 10 hodin dopoledne a lidé ji mohou navštívit do 19. hodiny večerní. Ve stejný čas bude mít otevřeno také v dalších dnech. Zavřeno bude pouze na Nový rok.

Vstupné se pro děti od dvou let pohybuje v závislosti na dni a konkrétním čase od 179 korun a od 139 korun za dospělého.