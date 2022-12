V provozu je v těchto dnech také lanová dráha na Pustevny, a to každý den od 9 do 17 hodin s odjezdy každou půlhodinu. Obdobně je tomu také u restaurace v horní stanici dráhy, ta je otevřena denně od 9 hodin do 16.30.

Kelčský Javorník

Nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů - to je Kelčský Javorník, na kterém navíc od roku 2015 stojí i stejnojmenná rozhledna. Ta je 35 metrů vysoká a na její vrchol vede točité schodiště se 156 schody. Rozhledna je navíc přístupná celoročně, bez ohledu na aktuální počasí. Možných výchozích bodů, odkud se na tento vrchol vydat, je několik.

Asi nejznámější je trasa z Rajnochovic, vydat se tam ale můžete také z Chvalčova či Tesáku. Kelčský Javorník má navíc pro milovníky přírody jednu velkou výhodu. Je totiž poměrně odříznutý od okolního světa, nejbližší bod s možným parkováním je zhruba čtyři kilometry daleko. I proto tam příliš turistů nepotkáte.

Soláň

Vrchol leží v Hostýnsko-vsetínské hornatině v nadmořské výšce 861 metrů, asi deset kilometrů od Rožnova pod Radhoštěm a čtyři kilometry od Velkých Karlovic. Právě trasa z Velkých Karlovic je doslova jako dělaná pro všechny milovníky přírody a pěších výletů. Oblíbenému turistickému vrcholu bývá také přezdíváno „vrch umělců“ či „valašský Olmy“, neboť se zde v minulosti scházeli spisovatelé, malíři a hudební skladatelé.

Ze samotného vrcholu se navíc naskýtá krásný výhled na masiv Radhoště, Smrk, Kněhyni, Lysou horu a hřeben Javorníků. Za jasného počasí pak jsou vidět také třeba Jeseníky, hřebeny Malé Fatry, Sůlovské skály a Martinské hole. Turisté si navíc mohou prohlédnout tamní dochované valašské stavby. V roce 2006 tam byla dále otevřena i Zvonice, která slouží jako informační centrum a galerie umění.

Rozhledna Královec

Po celý rok je přístupná rozhledna Královec na stejnojmenném vrcholu. Občas bývá také nazývána jako rozhledna „Na Finiši“ či rozhledna „Cyrila Bureše“, na počest tamního hudebníka a skladatele.

Dvaadvacet metrů vysoká dřevěná rozhledna se 79 schody nabízí za dobrého počasí výhledy na Valašské Klobouky, krajinu Bílých Karpat, Vizovické vrchy či Javorníky. K rozhledně se lidé dostanou pěšky po zhruba tříkilometrové trase vedoucí přímo z centra Valašských Klobouk a to po červené značce a naučné stezce Královec. Kdo hledá kratší trasu, může autem zajet až k rekreačnímu středisku Královec, odkud je to k rozhledně po červené turistické značce zhruba půl kilometru.

Vartovna

Valašská eifellovka – i tak bývá nazývána rozhledna Vartovna na vrcholu stejnojmenné hory, která je součástí Vizovických vrchů. Vrcholem prochází také naučná stezka Seninka-Vartovna s informačními tabulemi. Cestou z Vartovny do Seninky, která se nachází zhruba dva kilometry od rozhledny pak turisté projdou kupříkladu kolem památkově chráněné valašské chalupy z roku 1832, která je jedinečnou ukázkou původní valašské architektury.

Samotná rozhledna Vartovna je 37 metrů vysoká a má tvar kovové spirály s točitým schodištěm uvnitř. Rozhledna je otevřena celoročně, lidé by ale měli její návštěvu zvážit podle aktuálního počasí. Dle návštěvního řádu je totiž vstup na rozhlednu zakázán při námraze, sněhu, bouřce, mlze a nepříznivém počasí.