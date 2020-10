Od čtvrtečního rána vláda vystavila kvůli rostoucím počtům případů covid-19 stopku i kadeřnictvím, lidé proto také ve Zlínském kraji brali během středečního večera narychlo mnohá holičství doslova útokem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Bylo to jako blesk z čistého nebe. Ráno jsem ještě jela do práce, a pak jsem se dozvěděla, co se druhý den chystá. Z hodiny na hodinu, to bylo naprosto šílené,“ popsala třeba majitelka kadeřnictví Věra Dědková ze Zlína.