Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval, vtipkoval kdysi britský politik Winston Churchill. Že ze statistiky mohou vyplynout zajímavé údaje, se ale nyní přesvědčily také děti ve Zlínském kraji.

Dítě s mobilem. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

Ty se zúčastnily minisčítání Českého statistického úřadu.

Do projektu se zapojily školy z celé republiky. Věk dotazovaných dětí byl od 8 do 17 let. Nejvíce odpovídajících respondentů mělo od 10 do 14 let. Zapojilo se 24 098 dětí, z toho v našem kraji 1376.

Z výsledků vyplynulo, že některé děti nikdy neviděly živého ježka, jiné nikdy neviděly včelí úl. Když si anketníci měli vybrat jednu nejoblíbenější věc, většina z nich označila mobil.

U některých dotazů se odpovědi výrazně lišily u dětí vyrůstajících ve městě a u dětí z vesnic.

„Rozdíly mezi dětmi z města a vesnic nevnímáme. Pracujeme s názornými pomůckami a podnikáme mnoho exkurzí a výletů, ať už na ekofarmy, nebo přímo k chovatelům domácích zvířat. I když doba je samozřejmě jiná a děti mají více znalostí o technických zařízeních než o domácích zvířatech,“ uvedla k tématu ředitelka zlínské 7. ZŠ Kvítková Jaroslava Müllerová