V mládi se vyučil malířem, později přidal elektroinstalace. Ve firmě mu pomáhají další tři lidi, každého se svým zaměřením. „Mám třeba jednoho na zednické práce, druhý je zámečník a soustružník. Já dělám veškeré finální věci,“ vysvětluje jednotlivá zameření pracovníků.

Přestože zaměření Hodinového manžela má firma jako taková viditelně ani ne dva roky, této práci se prakticky Svatopluk věnoval už předtím.

„Chodil jsem normálně do práce k mašině a v průběhu toho, když někdo zavolal, tak jsem tam přijel a přivydělal si,“ vzpomíná. Zaměstnání nakonec musel opustit kvůli úrazu ruky. A tak oživil chod své firmy, načež přišla krize koronaviru.

Štěstí v neštěstí

Nové zákazky se píšou až dva měsíce dopředu. Koronavirus způsobil, že byly zrušeny zakázky až za 120 tisíc.

„Všechno co bylo domluvené se obvolalo, zhruba 10% procent lidí řeklo: jo, pojďme do toho; ale to byly takové nezbytně nutné havárky – teče voda, praskl odpad,“ rozvádí.

V průběhu krize tak bylo potřeba dodržovat opatření.

„Vysílali jsme na zakázku po jednom, každé ráno se měřila teplota, měli jsme roušky a musel se dodržovat řád,“ vyjmenovává Svatopluk. Místy zvažoval i úplné zastavení činnosti firmy.

„Pak mě napadla varianta, že jsme měli dlouhodobě domluvené větši zakázky. Tak jsem je zkusil obvolat a domluvili jsme se, že zakázku na květen začneme už v březnu,“ popisuje obrácení krize ve svůj prospěch Svatopluk.

„Tam nám nahrávalo i to, že všechny prodejny byly zavřené a díky nouzovému režimu byl minimální pohyb lidí, takže jsme všude byli sami. To bylo štěstí,“ říká s úsměvem.

Nejčastěji lidé v důchodu a ženy

„Když to zkusím rozdělit, 95% jsou ženy a zbytek muži. Když mi zavolá chlap, tak se partnerka diví, ale "prý nežárlí". Co se věku týče, 75% lidí jsou důchodci, většinou vdovy, nebo opravdu staří manželé,“ zamýšlí se Svatopluk.

„Setkal jsem ale s tím, že mi zavolala paní a říká, že má doma manžela takové kopyto až to jinak nejde a musela mi zavolat,“ usmívá se.

Se zákazníky o nervy, ale i zábava

„Musíte se chovat profesionálně, ať je zákazník jaký chce,“ zdůrazňuje Vosyka.

Sám vzpomíná, jak jednou nastěhoval byt 2+1 (42m2) do bytu 1+1 (28m2) a zákaznice nebyla spokojená s tím, že se jí tam vše nevejde a dala podnět i k České obchodní inspekci.

„Mám vše zdokumentované, ukázal jsem jim to a vysvětlil a dali mi za pravdu,“ říká.

Práce Hodinového manžela je nejvíc o improvizaci.

„Přijedete a zjistíte, že je třeba elektřina dělaná podle starých norem. To znamená kabely vedené nejkratší cestou. Já pak rozkopu půlku zdi a zjistím, že vedou venku například pod fasádou,“ stěžuje si.

Některé zakázky jsou i úsměvné.

„Paní chtěla nainstalovat bytelné zábradlí. Nezkontroloval jsem si zdivo, první vrt a a prolítl jsem někam do prázdna. Místo zdi tam totiž byla dřevěná přepážka. Ale i to jsme nakonec vymysleli,“ pochvaluje si.

„Naše zásada je – když jde všechno podle plánu, tak je někde problém,“ říká už zase s úsměvem, „nikdy se nám nestalo, že bychom to nevyřešili,“ dodává.