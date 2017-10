Nízké platy nutí mladé lidi, aby se k nám zpět nevraceli

Koncem listopadu odchází do důchodu kuchařka v Základní škole Fryšták na Zlínsku. Sehnat náhradu? Je to problém, a ne zrovna malý. Nízký plat, který škola nabízí na této pozici, totiž nikoho neláká.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Paní kuchařky rozhodily sítě a nové uchazečky o práci byly nadšené. Znaly se, chtěly u nás pracovat. Na rovinu však poté řekly, že někde na dílně coby šičky mají o tři tisíce více a raději zůstanou tam. Sice to prý není ono a moc je to nebaví, ale výše platu je rozhodující,“ stýská si ředitel ZŠ Fryšták Libor Sovadina, který je zároveň místostarostou města.

Naráží tak na fakt, že Zlínský kraj je, co se týče platů, na konci pomyslného mzdového žebříčku. Průměrná mzda je druhá nejnižší v zemi. Za námi jsou už jen zaměstnanci v Karlovarském kraji.

„Nabídka platu je u nás hodně limitující. Uvítal bych třeba další prostředky na osobní hodnocení,“ doplnil ředitel školy.

Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšové jsou aktuální výše platu důvodem pro to, že se mladí lidé, kteří přičichnou k práci v lépe placené Praze či Brně, zpátky do svého kraje nevrátí.

JINDE MAJÍ UŽ PŘI NÁSTUPU O PĚT TISÍC VÍCE

„Stačí je tam jen poslat studovat, trošku zakusí práci, ale už se nevrátí. Je to pro ně nevýhodné. Nevidí důvod. Mají tam třeba o pět tisíc korun více při nástupním platu a daleko větší možnosti,“ pokrčila rameny ředitelka Majdyšová. Ukázkovým příkladem mohou být i obráběči kovů, po kterých je nyní obrovská poptávka.

„Když budu v tomto oboru hledat práci, rozhlížet se, tak vidím, že stávající zaměstnanci mají nižší plat než ti noví. Bohužel hodně firem nabízí lepší podmínky pro nové pracovníky ve snaze je získat, ale zapomínají při tom na ty své dlouholeté. Tím je zrovna nemotivují,“ zdůraznila.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podle ní nyní v celé republice necelých 29 tisíc korun, přičemž v Praze pobírají přes 36 tisíc. Zlínský kraj má něco přes 25 tisíc korun. Také podle Jana Skocha, šéfa odborářů jednoho z největších zaměstnavatelů v kraji, Continental Barum, je výše platů tím nejpalčivějším problémem kraje.

„Mladá generace se stěhuje do Prahy za větším výdělkem. To je jasná věc. Problém z mého pohledu tkví také v tom, že oproti naší firmě v Německu máme u nás třetinové platy. Rozdíl je propastný. Už je dávno načase, abychom se v tomto směru začali narovnávat,“ konstatoval.

Podle ekonoma a regionalisty Oldřicha Hájka tkví dlouhodobá problematika nízkých mezd zejména v nízké mobilitě lidského kapitálu, tedy zaměstnanců, a to jak mezi firmami samotnými, tak mezi jednotlivými regiony.

„V zahraničí je naprosto běžné, že v jednom zaměstnání působíte maximálně pět let a poté vyhledáte nového, atraktivnějšího zaměstnavatele. Také nemají lidé problém za lepší prací a tedy i lepšími platy dojíždět, a to i na značné vzdálenosti. Politická reprezentace by měla aktivně podporovat změny na trhu práce i mobilitu pracovních sil. Například snižováním náročné administrativy,“ vyjádřil se k tématu Oldřich Hájek.