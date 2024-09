Letošním tématem je „Proměna“. Odkazuje na sto let od úmrtí Franze Kafky. Kafkova povídka, v níž se člověk promění v brouka, sice logice vědy poněkud odporuje, metamorfóz je však věda plná. Od evoluce v přírodě po revoluci v technologiích, včetně nástupu umělé inteligence. To je hodně široké pole působnosti, ve kterém se lze pohybovat při plánování programu.

Nemocnice otevře laboratoře patologie

„Ten bude letos opravdu bohatý. Výroba plastové stavebnice, recyklace, proměna odpadů na dekoraci, z jiného soudku zmíním hmyzí proměnu dokonalou a nedokonalou nebo proměnu běžných surovin na kulinářské skvosty. Zaujme jistě i virtuální střelnice, šifrovačka s Franzem Kafkou nebo konzolová retrománie. Letos poprvé se s programem přidá i Krajská nemocnice Tomáše Bati (KNTB), ta návštěvníky pustí do laboratoří Oddělení patologie,“ prozradila koordinátorka akce Iva Čermáková.

Od svých počátků se zlínská Noc vědců hodně proměnila – z menší akce pro univerzitní zaměstnance a jejich děti, na událost pro tisíce návštěvníků od 0 do 100 let probíhající na několika místech současně. Co se letos bude dít, návštěvníci zjistí na webových stránkách akce. Tam je také možné si rezervovat místo na některé konkrétní aktivity. Jako obvykle je celá akce zdarma. „Pravidelní návštěvníci naší Noci vědců určitě zamíří na Fakultu technologickou, kde se tradičně odehrává velká část aktivit. Letos bych ale všem doporučila předem nakouknout do programu na webu. Budeme totiž na pěti různých místech,“ doplnila Čermáková.

V budově Fakulty technologické na návštěvníky čekají experimenty, workshopy, přednášková sekce nebo projekce populárně naučných filmů z festivalu Academia Film Olomouc. Budova rektorátu univerzity bude sídlem pokusů z dílny Fakulty managementu a ekonomiky, Fakulty logistiky a krizového řízení, k tomu se přidá i univerzitní knihovna.

Noc vědců je jednou z největších akcí pro podporu a popularizaci vědy, které se na světě konají.

„Návštěvníky tady čeká například virtuální boj s plameny nebo možnost stát se programátorem. Další budovou s nabitým programem je budova Fakulty humanitních studií, kde sídlí i do Noci vědců zapojená galerie G18. Děti zde mohou absolvovat workshopy a aktivity zaměřené na mikrobiom nebo na proměny lidského těla během života,“ vyjmenovala mluvčí univerzity Petra Svěráková.

V budově 44 (areál Svitu) pak otevře své dílny ROBOTA vybavená arsenálem 3D tiskáren, plotterů a skenerů a lákadlem bude i zmíněný program ve zlínské nemocnici. „Noc vědců startuje v 16 hodin a zakončíme ji koncertem Jiřího Schmitzera od 20:30 ve foyer Rektorátu UTB, kam bude také vstup volný. Pan Schmitzer ve Zlíně moc často nekoncertuje, takže doufáme, že bude plno. Na všechny návštěvníky se těšíme a slibujeme, že ani letos neodejdou zklamaní,“ dodali s úsměvem organizátoři.