Ocenění je určeno pedagogickým pracovníkům mateřských škol, základních, středních a školských zařízení na území našeho města. Zároveň také pracovníkům volnočasových aktivit za práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

„Nově se letos mohou posílat nominace také na pedagogy ze středních škol a poprvé bude za město oceněn jeden mladý pedagog do třiatřiceti let. Ceny jsou udělovány za úspěšnou práci s dětmi a mládeží. Je to veřejné vyjádření profesionality a lidských kvalit daného pedagogického pracovníka nebo pracovníka volnočasových aktivit," uvedla vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.

Poslední termín, kdy lze podávat návrhy na ocenění, je 25. ledna 2016. Slavnostní večer s předáním cen z rukou starosty města Jaroslava Budka se uskuteční 22. března 2016 v Otrokovické BESEDĚ.