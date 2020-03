Vyhlášení nouzového stavu komplikuje situaci podnikatelům i ve Zlíně a okolí. Majitelé restaurací hlásí škody, uzavření podniků od 20. hodin snižuje jejich tržby.

Nově se zavírají restaurační provozy v nákupních centrech, v kostelích se ruší kvůli omezenému počtu osob, které mohou být v jednu chvíli na stejném místě, stopku dostaly i některé sportovní kluby a zařízení.

„Už tři týdny k nám chodí méně lidí, situace a opatření kvůli nákaze koronaviru půjde samozřejmě poznat i na našich tržbách,“ postěžoval si majitel restaurace a pivnice U Osla ve Zlíně Petr Šenkeřík.

Podle něj se omezení vlády dotkne citelně hlavně provozovatelů, kteří platí nájem za restaurační zařízení, ale i těch, kteří měli stánky na sportovních akcích, či provozují cateringové služby.

„Nicméně si s tím musíme poradit, omezit provoz a dodržet počet třiceti hostů i otevírací dobu do 20. hodin, nařízení vlády respektujeme,“ uvedl Petr Šenkeřík.

Škody v řádu jednotek milionů korun počítá majitel společnosti Baltaci Lukáš Žaludek.

„Jde i o zrušené hotelové rezervace, kvůli zrušení kulturních, společenských a sportovních akcích. Stop dostaly i nejrůznější firemní akce a meetingy,“ připomněl hoteliér.

Lukáš Žaludek připomněl, že společnost zareagovala na obavu hostů z pobytu v restauračních zařízeních a připravila pro ně jídla „do ruky“.

„To znamená, že si vyberou jídlo, zaplatí a dostanou je s sebou,“ říká Lukáš Žaludek s tím, že je tak od nich připraveno i dětské menu.

„Je to podnikatelsky náročná situace a my na ni musíme reagovat. Nařízení vlády však plně respektujeme,“ uvádí shodně jako kolega z branže Petr Šenkeřík.

Těžké období čeká i věřící na Zlínsku. Kostel svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně i kostel svatého Vojtěcha v Otrokovicích ruší bohoslužby.

„Vzhledem k počtu věřících kolem 1500, kteří na chodili na bohoslužby, by zajištění 30 osob, bylo problematické,“ uvedl pro Deník farář Kamil Obr z farnosti svatého Filipa a Jakuba Podle něj ještě sto osob bylo možné zajistit, dodržet toto pravidlo snížení počtu na třicet by však nebylo možné. Stejně je na tom i farnost svatého Vojtěcha v Otrokovicích.

„Budeme nuceni s ohledem na počet lidí, kteří k nám chodí na bohoslužby, je zrušit,“ uvedl farář Pavel Šupol.

Ještě ve středu bylo možné přijít trénovat do haly Gymnmastiky Zlín. Nové nařízení vlády však uzavřelo dveře veřejnosti a sportovcům i tam.

„Vážení rodiče a členové, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. března 2020 je naše hala Gymnastika Zlín od 13. března 2020 od 6:00 až do odvolání uzavřena,“ zaznělo odtud vyrozumění prostřednictvím sociálních sítí. Naproti tomu například o zavření Lázní Zlín, rozhodlo o jejich uzavření s účinností od středy 11. března již v úterý.

Kdo si oblíbil při nakupování v obchodních centrech na stravování v restauracích a po běhání v buticích na dobrou kávu v kavárnách, bude se muset od zítřka bez toho obejít.

„V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu provozu stravovacích zařízení v obchodních centrech s plochou více než 5000m2 s platností od 06.00 dne 13.3. zůstanou tyto provozovny ve Zlatém jablku do odvolání UZAVŘENY,“ oznámila mluvčí obchodního centra Zlaté jablko Kateřina Martykánová.

Nařízení vlády v těchto chvílích konzultuje i vedení obchodního centra Centro Malenovice.

„Pokud to stanoví nařízení vlády, budeme jej muset respektovat. Musíme si jej vyjasnit a prokonzultovat s krajskými hygieniky,“ uvedl ředitel obchodního centra Centro Malenovice František Rochovanský s tím, že pokud se bude nařízení vztahovat na restaurační prostory uvnitř hlavní haly, musely by být uzavřeny.

„Mohla by tak být otevřena jen provozovna KFC, která je samostatná. Její provoz by byl samozřejmě omezen na dobu jen od 6. do 20. hodin,“ připomněl František Rochovanský.