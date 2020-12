Předvánoční atmosféru ve Zlíně zpříjemňuje lidem od středy 9. prosince novinka: vyhlídkové vánoční kolo. Tato oblíbená atrakce, která se stala již nedílnou součástí adventních trhů v Brně či Olomouci, doputovala letos do Zlína poprvé a hned v první podvečer si ji přišlo vyzkoušet několik desítek zájemců.

U Obchodního domu se poprvé točí vyhlídkové vánoční kolo | Foto: obchodnidum.cz

Vyhlídkové kolo je umístěno u Obchodního domu Zlín na náměstí Práce a v provozu je denně, prozatím od 10 do 20 hodin, v případě zájmu až do 22 hodin. Zůstane zde umístěno minimálně do začátku nového roku. Provozní doba se může měnit dle vládních nařízení a návštěvnosti.