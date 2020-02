Sen o nové, moderní hasičské stanici se krajským hasičům splnil na začátku letošního roku, kdy na začátku ledna byla nová budova úspěšně kolaudována a část výjezdových hasičů se již do ní přesunula, zejména prvovýjezdové jednotky. Slavnostní uvedení budovy do provozu bude letos v dubnu.

Zajímavostí je, že při projektování této stavby se k dokumentaci vyjadřovali i samotní hasiči, i když jak se později nechali projektanti slyšet, nebylo to vždy jednoduché vyhovět všem jejich požadavkům.

Stavba první etapy plánovaného projektu za 135 milionů korun byla zahájena v červnu 2018.

„Jde o stavbu nové čtyřpodlažní budovy - včetně podzemního podlaží kde jsou garážová stání jak pro dopravní, tak i pro osobní automobily. V přízemí je pak parkování pro výjezdní techniku, protože se celá výjezdová jednotka přesunula ze stávajících prostor do této nové budovy, s tím, že prvovýjezd už je zahájen z této nové budovy,“ přiblížil náměstek pro úsek ekonomiky HZS ZLK Petr Bobčík.

Zároveň vyčíslil, jaké bylo složení finančních prostředků na stavbu. Podle něj byla největší část prostředků, 105,4 milionů korun získána v roce 2017 z evropských dotačních prostředků, konkrétně z programu EU IROP.

„Konečné číslo bude ale až po realizaci poslední tzv. žádosti o platbu,“ upozornil ekonomický náměstek.

Druhá etapa

Podle něj přichází na řadu druhá etapa projektu a tím je následná rekonstrukce stávající budovy Krajského ředitelství Zlín, včetně napojení objektu na stávající technickou infrastrukturu.

„Náklady na tuto etapu dosáhnou 15ti milionů korun, jedná se o stávající budovu krajského ředitelství HZS ZLK, v níž sídlí i Územní odbor Zlín a operační středisko. Tady tato budova by měla být rekonstruována do konce roku, i když rozsah prací odpovídá tomu, že to bude i dříve, takže by to to podle našeho názoru i názoru zhotovitele, mělo být do podzimu hotovo,“ těší se Petr Bobčík.

Tato investice má být podle něj hrazena ze státního rozpočtu.

„Krajské ředitelství prostorově již nevyhovuje personálnímu obsazení budovy, například u nás v kanceláři pro dva lidi, sedí tři,“ usmál se Petr Bobčík.

Podle něj rekonstrukcí stávajícího objektu vzniknou nejen nové kancelářské prostory, ale i sklady a nová zasedací místnost, zázemí i tělocvična, vše, jak bylo v roce 2016 naplánováno.

„Část prostoru v této budově bude také ještě pro výjezdovou jednotku, protože tam bude zachována chemicko-technická služba i stávající původní garáže budou zachovány, takže bude to jak pro kancelářskou práci, tak také pro výjezdovou činnost,“ seznámil náměstek pro ekonomiku HZS ZLK.

Další velké stavební investiční akce HZS ZLK

PS Holešov - výstavba nové stanice typu P1 v Holešově: Novostavba je řešena jako energeticky úsporný objekt s efektivním využíváním zdrojů energie. Na financování se kromě státního rozpočtu podílí Zlínský kraj (dotace 5 mil. Kč z roku 2016) a získaná podpora (dotace) v rámci OPŽP (necelých 15 mil. Kč). Konečná cena stavby samotné je 58 309 338,50 Kč.

Dne 20.4.2018 bylo vydáno stavební povolení na realizaci výstavby nové stanice (právní moci nabylo dne 21.5.2018).

Dne 25.4.2018 podána žádost o podporu na OPŽP. Dne 28.8.2018 bylo vydáno Oznámení o schválení žádosti k podpoře z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 a akce byla zaregistrována.

Během září a října 2018 proběhla výběrová řízení na generálního dodavatele stavby, technický dozor investora a koordinátora BOZP a byly podepsány jednotlivé smlouvy:

PS Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice typu P1 v Bystřici pod Hostýnem:

Novostavba bude řešena jako energeticky úsporný objekt s efektivním využíváním zdrojů energie. Dne 31.8.2018 byla podána žádost o podporu na OPŽP a dne 21.2.2019 byla naše žádost o podporu schválena řídícím orgánem OPŽP. Při předpokládané ceně stavby kolem 55 mil. Kč by měla dotace činit cca 14 mil. Kč. V roce 2018 a 2019 se řešil ještě odkup nově vzniklé parcely - oddělené geometrickým plánem od sousední parcely v majetku Správy a údržby silnic Kroměřížska, a.s. (SÚS KM) a dále způsob užívání příjezdové komunikace, která je také ve vlastnictví SÚS KM. Nyní probíhá územní řízení a po něm bude následovat získání stavebního povolení. V letošním roce také předpokládáme vysoutěžení dodavatele stavby, přičemž stavba by mohla být letos započata a dokončena v roce 2021.