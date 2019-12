Projekt za osm miliard, který původně zastupitelé zamítli na konci června, nyní získal dostatečný počet hlasů.

Přestože ani v pondělí nepostupovala koalice složená z členů KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS jednotně, návrh získal dostatek hlasů – 23 z 38. Čtrnáct hlasujících bylo proti a jeden se zdržel hlasování.

Nečekané zařazení do programu

Protože jednání o stavbě nemocnice nebylo původně vůbec na programu, musel hejtman Čunek první vyhrát hlasování o zařazení mimořádného bodu.

„Myslíme si, že o tak důležité věci by se mělo rozhodovat později. Doporučujeme k tomuto bodu zvláštní samostatné jednání,“ uvedl podle Českého rozhlasu Zlín v rozpravě před hlasováním opoziční zastupitel Stanislav Mišák (ČSSD).

„Pokud se toto připravuje mimo program, to je hodně tvrdé, totální podraz,“ uvedl podle ČTK zastupitel Jaroslav Kučera (KSČM).

Kromě opozice však hejtmanův tah kritizovalo také koaliční hnutí ANO.

„Mrzí mě, že tak významná investice kraje je protlačena o jeden hlas. Kdyby byla vypracována schválená srovnávací studie obou variant (studie rekonstrukce KNTB x stavba nemocnice na zelené louce, pozn. redakce), předpokládám následnou mnohem větší podporu jedné z variant,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

„Vzhledem k postupu, který jste zvolili, musíme oznámit, že budeme zvažovat setrvání v této koalici,“ informovala podle ČTK i krajská radní Margita Balaštíková (ANO).

Pro nemocnici pak na rozdíl od minulého hlasování byl i opoziční zastupitel ČSSD Lubomír Vaculín a kolaliční zastupitel Stanislav Devátý z ODS.

Studie KNTB nebude

Stavba nemocnice by podle hejtmana měla trvat šest let a stát asi osm miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) by pak podle něj stála deset miliard a trvala 12 let a vážně narušovala provoz nemocnice.

Někteří zastupitelé ale požadovali, aby kraj vypracoval také porovnávací studii na modernizaci KNTB.

„Situaci v KNTB je třeba popsat, abychom mohli vybrat správné řešení,“ komentoval před časem Pavel Pustějovský z hnutí ANO.

Jiří Sukop, také z hnutí ANO, tehdy uvedl, že je třeba mít srovnatelné varianty, aby se zastupitelé mohli rozhodnout.

Zastupitelé na začátku září vypracování studie za sedm milionů schválili.

„Někteří jednoduše nechtějí, abych stál u zrodu tak velkého projektu,“ komentoval tehdy situaci Jiří Čunek.

Současně se schválením stavby nové nemocnice bylo v pondělí toto rozhodnutí o vypracování oponentní studie modernizace KNTB zrušeno.

Podle hejtmana by nová studie vyšla krajskou kasu dokonce na více než deset milionů korun a její vypracování by trvalo do září příštího roku.

„Proto jsme vypracování této studie zrušili, jednalo by se o naprosto neefektivní krok,“ vysvětlil Jiří Čunek.

„Z usnesení minulých ZZK byly takto odstraněny materiály, týkající se Zpracování studie na rekonstrukci KNTB, materiály byly předkládány na stůl v rychlém sledu, takže si je řada zastupitelů neměla možnost ani přečíst, natož prostudovat a ihned následovalo hlasování. Na protesty opozičních i koaličních zastupitelů nebyl brán zřetel,“ přiblížil hlasování Jiří Sukop z koaličního ANO.

Ten s výstavbou nemocnice již dříve nesouhlasil kvůli plánovaným vysokým investicím do dopravní obslužnosti a náročnosti souběžnosti dvou tak drahých akcí.

„Je to o penězích. Navýšili jsme dopravní obsluhu, za deset let projezdíme polovinu nemocnice, pokud to někdo nevidíte, tak je mi to líto,“ uvedl včera Jiří Sukop.

Starosta Kroměříže nepovažuje rozhodnutí zastupitelstva za správné

"Je to celé smutné. Myslím si, že když už jednou nová nemocnice neprošla, tak se měla nechat jako volební téma do příštích krajských voleb. Takové jednání mi zavání machinacemi. Je to o to smutnější, že hlasování původně nebylo v plánu, a že jen vybraní zastupitelé si odhlasovali program na poslední chvíli," podotkl k odhlasování projektu také Jaroslav Němec, starosta Kroměříže.

Opoziční krajský zastupitel z Kroměříže Michal Kostka jde ve svém hodnocení ještě dál.

„Hejtman se chová jako zmetek,“ uvedl pro Deník Kostka.

„Novou nemocnici neměla žádná strana ve volebním programu. Nemocnici se mu podařilo schválit téměř rok před krajskými volbami. Je tak dost možné, že do voleb stihne řadu nevratných kroků,“ řekl Kostka, který dále upozorňuje, že následné zastupitelstvo bude mít jen malou šanci hejtmanovo rozhodnutí zvrátit.

„Náklady pak ponesou všichni obyvatelé kraje, i když si ve volbách drtivou většinou zvolí vedení, které nemocnici zcela odmítne,“ dodal zastupitel Michal Kostka.

„Mám radost, že je nemocnice schválena. A také že ten termín, který jsem dal Deníku, že bude první pacient v nové nemocnici ošetřen už v roce 2025, se mi takhle náhodně zřejmě podaří splnit,“ vyjádřil se ke svému včerejšímu vítězství Jiří Čunek.

„Ten bod jsme zařadili na jednání na základě diskuse o tom, jak dlouho a kolik asi bude stát realizace usnesení zastupitelstva, tedy zadání a soutěž na odhad jak by mohly postupovat práce, kdybychom chtěli vybudovat novou nemocnici nebo opravit KNTB, vysvětlil mimořádnost hlasování hejtman.

Vyjádření dalších zastupitelů měst a osobností okresu přineseme během úterý.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel.



Pro schválení je třeba nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů, návrh tedy musí získat 23 hlasů.



V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD. V červnu krajští zastupitelé investiční záměr výstavby nové krajské nemocnice „na zelené louce“ nepodpořili.



Návrh získal podporu jen 21 zastupitelů. Ke schválení však bylo potřeba 23 hlasů z 45 možných. Proti se vyjádřilo osm zastupitelů, 12 se hlasování zdrželo. Přítomných bylo 41, čtyři zastupitelé byli omluveni.



„Jsem velice nepříjemně překvapen a je to na mne vidět,“ komentoval tehdy hlasování hejtman.

Představitelé kraje před několika měsíci uvedli, že nová nemocnice je záměrem unikátním nejen v rámci České republiky, ale i celé Evropy.



Pacientům nabídne 919 lůžek, více než 30 lékařských odborností, pro dopravu nemocných v kritickém stavu bude postaven heliport, píše se alespoň v prezentaci na webových stránkách Krajské nemocnice T. Bati.



Ve srovnání se stávající Krajskou nemocnicí Tomáše Bati bude nové zdravotnické zařízení podstatně dostupnější, umístěno má být v blízkosti dálnice. Problémem už nebude ani parkování, projekt počítá s výstavbou parkovacích domů s celkovou kapacitou více než 2000 míst.



„Nová nemocnice by měla být monoblokem, kde se budou soustředit všechny akutní obory. Ten nabízí kratší vzdálenosti, lépe se dá organizovat logistika, je to pro pacienta jednoznačně příjemnější, mohou se k němu lépe scházet odborníci z více oborů, což v případě Baťovy nemocnice je obvyklé. Nové nemocnice se staví na krajích měst, staví se blízkosti dálnic a železnic. Prostor současné nemocnice je uzavřený prudkým svahem, řekou a cestou, nemáme se kam rozvíjet a v případě rekonstrukce bychom museli složitě bourat,“ uvedl Radomír Maráček, předseda představenstva nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice T. Bati.



Investice činí asi 8 miliard korun. Stavět se má na poli mezi sídlištěm v Malenovicích a obchodním centrem Centro.



Za pozemky již Zlín zaplatil asi 170 milionů korun.