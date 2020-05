Jméno vybraného zhotovitele lukrativní zakázky na dokumentaci je zatím tajné. „Budeme o něm mluvit, až bude schválen krajskou radou,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Podobně se vyjádřil k ceně, tedy ji prozradí až po schválení. Mluví se o 280 milionech, přičemž stavba má vyjít na asi 8 miliard.

Čunek již zároveň sdělil, kde kraj na největší projekt ve své novodobé historii vezme peníze.

Jiří Čunek plánuje financovat celé dílo ze zdrojů Zlínského kraje a z úvěrů. To ale řada jeho oponentů rozhodně neschvaluje. Hejtman však svůj záměr hájí dál, podle něj kraj tuto investici zvládne.

„V současné době máme naspořeny přes 2 miliardy korun a než se začne stavět, to znamená nejdříve za 2 roky, počítáme s částkou přes 3 miliardy korun, zbytek si půjčíme. Všechna jednání vedou k tomu, že budeme splácet úvěr okolo 200 milionů korun. Což kraj bezpečně zvládne, v jakkoli krizové době, protože jeho rozpočet je 14,5 miliardy korun (přibližně polovina automaticky zamíří na střední školství – pozn. red.),“ přiblížil.

Peníze budou chybět jinde

Jinak se na záležitost dívá například známý český ekonom Lukáš Kovanda.

„Česká republika je historicky plná takových případů, mezi ty nejznámější a nejprodraženější patří Sazka Aréna (dnes O2 aréna), stejně tak i pražský tunel Blanka a další velké stavby. Myslím, že nová zlínská nemocnice může být z tohoto ranku. Nyní jsou veřejnosti předkládány ty nejrůžovější scénáře, ale postupně, když se začne stavět, tak nikdo neřekne Stop, přestaňme, když se stavba začne prodražovat. Pak už se v tom bude pokračovat při daleko vyšších nákladech, než o jakých se hovoří nyní,“ naznačil Kovanda.

Podle něj by neměl kraj soustředit prostředky do jediného velkého projektu.

„Když se budou investovat peníze na tuto nemocnici, tak budou chybět zákonitě jinde. To není tak, že kdyby nebyla zrovna tato investice, tak by nebyla žádná investice. Takhle se to snaží pan hejtman stavět, a to si myslím, že je zavádějící. Jde o rozhodování mezi touto a jinými investicemi, který by měly být za ty peníze uskutečněny,“ vysvětlil ekonom s tím, že kraji by ekonomicky pomohlo více menších projektů do více oblastí.

„Mluví mi z duše,“ reagoval na slova známého ekonoma Michal Dvouletý z opozičních Soukromníků. Patří mezi celou řadu dlouhodobých kritiků odvážného plánu.

Podle něj je projekt nové nemocnice ekonomicky takzvaně na vodě.

„Stojíme na začátku hospodářské krize, tohle považuji za docela odvážný hazard, protože soustředíme veškeré dostupné příjmy kraje na jednu jedinou investici, která se musí postavit jako celek v jeden okamžik. Myslím, že se nám tak může stát to nejhorší: začneme stavět Malenovice, dojdou peníze a budeme mít rozestavěnou novou nemocnici a budeme mít zchátralou stávající, to jsou ohromná rizika,“ zdůraznil Dvouletý.