Další klíčové rozhodnutí zlínského hejtmanství padne na hlasování naplánované na 4. května. Jak jsme již v úterý informovali, hejtman Jiří Čunek oznámil, že: „Rozhodli jsme se, že budeme na zastupitelstvu Zlínského kraje znovu hlasovat o výstavbě nové nemocnice. Především proto, abychom předešli jakýmkoli pochybnostem.“ Sám je hlavním zastáncem projektu za asi 8 miliard ve Zlíně – Malenovicích vyvolávající vášně na mnoha frontách a který byl schválen vloni v prosinci.

Vizualizace nové krajské nemocnice | Foto: Zlínský kraj

Stalo se tak však poté, co byl klíčový bod na pořad jednání zařazen víceméně operativně a navíc prošel jen o jeden hlas. To si vyžádalo vlnu kritiku ze strany některých zastupitelů. Postup se rozhodlo na základě řady podnětů prověřit i ministerstvo vnitra. A to, jak uvedl Čunek, nyní nutí kraj, aby o nemocnici hlasoval znovu. Chce se tak vyhnout případnému soudnímu sporu, který by podle něj trval minimálně rok. Věří ale, že by ho kraj stejně nakonec vyhrál.