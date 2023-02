Nová porodnice za více než miliardu

Stavba nového pavilonu pro matku a dítě (porodnice) by měla začít na přelomu roku 2024 a 2025. Budova bude stát na místě dnešních budov 16, 17 a 18. Do stávající porodnice se naopak přesune oční oddělení, ORL a ortopedie. Aktuálně odhadované náklady na výstavbu porodnice by měly činit přes jednu miliardu korun.

1/6 Zdroj: se svolením Krajského úřadu Zlínského kraje Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice. 2/6 Zdroj: se svolením Krajského úřadu Zlínského kraje Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice. 3/6 Zdroj: se svolením Krajského úřadu Zlínského kraje Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice. 4/6 Zdroj: se svolením Krajského úřadu Zlínského kraje Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice. 5/6 Zdroj: se svolením Krajského úřadu Zlínského kraje Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice. 6/6 Zdroj: se svolením Krajského úřadu Zlínského kraje Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice.

„Celý koncept modernizace Baťovky je navržen univerzálně a variabilně s možností další přístavby. V této nejisté době jsme zvolili variantu, na kterou máme dostatečné zdroje financí, vyřeší nám omezenou kapacitu a má perspektivu do budoucna,“ uvedl k plánu modernizace hejtman Radim Holiš.

Během čtyř let investice přes dvě miliardy

V následujících čtyřech letech bude KNTB a Zlínský kraj s pomocí dotací z evropských zdrojů investovat do areálu nemocnice přes dvě miliardy. „Máme připravený reální plán, který kromě výstavby polybloku urgentní medicíny zahrnuje také nevyhnutelné řešení technického stavu budov a modernizace stávajících oddělení. Už koncem loňského roku jsme opravili interní JIP a také letos nás toho čeká opravdu hodně,“ řekl ředitel nemocnice Jan Hrdý.

Aktuálně probíhá rekonstrukce kardiologické JIP a chirurgického oddělení, v březnu začne oprava operačních sálů a hemodialýzy a postupně se bude pracovat na dětském oddělení a operačním sále pro gynekologii.

Srdcem nemocnice bude pětipatrová budova urgentu

Vrcholem modernizace nemocnice má být výstavba nového centrálního pavilonu za zhruba čtyři miliardy korun na přelomu let 2027 a 2028. Suterén polybloku bude sloužit pro parkování, v prvním podlaží se budou nacházet urgentní příjem a zobrazovací metody. V druhém patře bude sídlit invazivní kardiologie, kardiologická a neurologická JIP a endoskopie.

Operační sály, ARO, chirurgická a interní JIP budou umístěny ve třetím podlaží. Čtvrté a páté patro budou sloužit pro standardní lůžka a na střeše objektu bude heliport. „Cílem je centralizovat do jednoho místa urgentní pacienty, tzn. s těžkými zraněními, mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu. Tím se zruší jejich převozy v rámci areálu,“ vysvětlil Hrdý.