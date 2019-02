Místo chátrající školy moderní bydlení. Tak skončila náročná rekonstrukce budovy z roku 1926. „Těšíme se nyní na předání budovy a na kolaudaci," uvedl starosta Zdenek Blanař. Firma by měla práce ukončit už na konci března. „Bylo to opravdu náročné, protože jsme každý týden stavbu kontrolovali a věnovali jí mnoho času i energie," doplnil starosta.

Samostatných bytových jednotek bude třiadvacet. Každý s vlastní koupelnou a kuchyňkou a s bezbariérovým přístupem.

V bytovém domě je již připravena také lékařská ordinace, prádelna a zázemí pro charitu. „Jsme rádi, že se našel prostor také na hygienické ambulantní centrum pro seniory, kteří se o sebe nedokáží sami postarat,“ vysvětlil ředitel Charity Valašské Klobouky Tomáš Naňák.

Náklady na rekonstrukci přesáhly jednačtyřicet milionů korun. Podle vedení města se jedná o dobrou investici a to potvrzují i místní – zájem o byty je obrovský. „Vznikl pro nás velký problém, jak objektivně vyhodnotit mnoho požadavků na bydlení, protože zájem převyšuje možnosti a tedy určitě neuspokojíme všechny žadatele,“ popsal situaci Zdenek Blanař. Jednotlivé žádosti jsou hodnoceny na základě pravidel, které byly projednávány orgány města v průběhu loňského roku a následně schváleny začátkem října 2016.

Primárně jsou vybudované jednopokojové a dvoupokojové byty určeny zejména pro seniory. „Bytový dům má sloužit spíše starším lidem, ale samozřejmě nevylučujeme, že se najde místo i pro mladé žadatele,“ upřesnil pro Deník.

Nyní věří v úspěšnou kolaudaci budovy. Plánuje také den otevřených dveří a důstojné zahájení provozu. První obyvatelé by se mohli stěhovat již v dubnu. „V květnu by mohl být objekt plně obsazený,“ předpokládá. „Určitě pak rád poděkuji všem, kteří se na této akci podíleli, protože všechno je to úspěch kolektivu,“ zdůraznil Zdenek Blanař.

Marcela Kaniová