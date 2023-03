Nové chodníky, parkoviště, dopravní hřiště nebo bezhotovostní parkovací automat a oprava sokolovny. To jsou některé z plánovaných investic v Luhačovicích. Zastupitelé města na začátku března schválili rozpočet na rok 2023. Počítá s příjmy ve výši 194,7 milionů korun.

Lázeňské město Luhačovice. | Foto: se svolením Město Luhačovice

„Hlavními cíli s ohledem na schválený plán investic jsou pokračování rekonstrukce naší dopravní infrastruktury, obnova veřejných ploch, modernizace školství a podpora společenského života, a to jak v Luhačovicích, tak v místních částech,“ vyjmenoval starosta Marian Ležák.

Na obnovu cest, chodníků a parkovacích ploch byla schválena částka 24,6 milionů. V letošním roce dojde k výstavbě parkoviště a chodníku v Družstevní ulici, bude dokončena rekonstrukce chodníků a odvodněna místní část Kladná Žilín. Opraví se spojnice mezi sokolovnou a Alfa Marketem a další chodníky či cesty.

Projíždíte zlínským Kudlovem? Nohu z plynu, sleduje vás kamera

Do finále rekonstrukce budovy sokolovny vloží letos město 17 milionů a do zateplení a opravy vstupu do kulturního centra Elektra téměř devět milionů. V městské plovárně je schváleno například rozšíření hygienického zázemí a investice do sportovní haly Radostova spolkne zhruba milion korun.

Rekonstrukce školských zařízení za téměř 12 milionů

Nový spojovací krček mezi základní školou a jídelnou, přírodní výuková zahrada či rekonstrukce posledního pavilonu mateřské školy, to jsou další plány. Vyčleněno je na ně asi 12 milionů korun. Žáci se také dočkají nového dopravního hřiště za více než čtyři miliony.

Už se líhnou. Zlínská zoo hlásí rekordní počet mláďat želvy ostruhaté

Luhačovice chtějí v následujících čtyřech letech také kompletně obměnit veřejné osvětlení a instalovat fotovoltaiky u městských budov - technické služby, plovárna, centrum Radostova. To vše za 14,8 milionů korun.

Bezhotovostní parkovací automaty a nové kamery

Dojde rovněž k výměně tří parkovacích automatů, aby poskytovaly možnost bezhotovostní platby. Rozšíření kamerového systému u centra Elektra má zvýšit bezpečnost v lokalitě a technické služby provedou statické zajištění zdi pod starým hřbitovem.

Kurz sebeobrany či automat na jídlo, To by chtěly děti ve Valašských Kloboukách

“Chceme pro investiční plány využít dotační tituly, obzvláště v oblasti obnovy dopravní městské infrastruktury. Návrhy prošly zastupitelstvem, kde panuje široká shoda. Všichni věříme, že budeme připravené akce postupně úspěšně realizovat," doplnil starosta.