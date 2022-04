Právě s dětmi je spojen jeden z cílů, které starosta vytyčil, a tím je přístavba mateřské školky. Ta by měla školku „nafouknout“ o dalších 56 míst. Nově otevřena má být letos v září.

„Součástí přístavby bude i rekonstrukce kuchyně,“ připomněl Kamil Macek. Podle něj je zájem o umístění dětí do mateřské školky za poslední dva roky velký.

„Vyhovíme tak zejména rodičům, jejichž děti mají tři roky a více. Proto je pro nás školka tak důležitá. Její přístavbu jsme zahájili loni v srpnu. Osobně jsem si umanul, že letos školku otevřeme. S tím souvisí velké problémy. Se zhotovitelem stavby a dalšími firmami, které do toho vstupují, jsme ale ve shodě s harmonogramem prací,“ přiblížil starosta.

Co se týká rekonstrukce kuchyně, tímto krokem se zvětší jak její kapacita, tak získá nové vybavení.

Výstavba má začít i přes nejistou situaci

Zásadní věcí, která v současnosti „hýbe“ městem, je družstevní výstavba bytů.

„Loni zastupitelstvo města odsouhlasilo prodej pozemku developerovi. Nyní se chystá výstavba tří bytových domů, kde bude zhruba 70 bytů plus parkovací stání pro jednotlivé majitele,“ představil Kamil Macek. Podle něj developer přišel s myšlenkou, která se vedení města líbila, a to, že lidé nejsou vlastníky bytů, ale platí nájem. Jsou součástí družstva.

„To přináší své benefity. Družstevníci, především mladé rodiny, se nemusí zatěžovat hypotékou, která bude sahat k úplně jiným částkám než v předchozích letech. Budou splácet nájemné a v podstatě budou byt vlastnit zhruba za třicet let,“ naznačil starosta.

Podle něj je o tyto byty extrémní zájem.

„I když nikdo neví, jak to bude v budoucnosti. Myslím tím s úvěry, stavebním materiálem. Zatím jsme však pořád dohodnuti, že na podzim by se mělo kopnout do země a výstavba začít. Družstevní výstavbu podporujeme také proto, že nechceme, aby město pustilo pozemky developerovi, který na nich postaví takzvané investiční byty. V ten moment bychom neměli páku na to, aby tady lidé trvale bydleli,“ vysvětlil.

Pro mladé rodiny

První družstevníci se mají podle prozatímních plánů stěhovat v letech 2024, 2025. Jak již bylo výše uvedeno, výstavba má být zahájena letos na podzim, o rok později by měly být hotovy hrubé stavby.

„Ačkoli nevíme, jak se bude dál vyvíjet ekonomická situace, my ani developer nechceme nic zastavit,“ zdůraznil Macek.

Město od této iniciativy očekává příliv dalších mladých rodin.

„Je pro nás důležité, abychom tady měli děti. Potom nám neklesá počet obyvatel a víme, že tady máme populaci, která nás drží nad vodou,“ usmál se starosta. Foto: hrad Brumov