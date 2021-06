Městská policie Zlín (MP Zlín) totiž v těchto dnech připravuje studii modernizace automatického systému monitorování rychlosti, neboli úsekového měření vozidel.

To znamená, že v případě realizace si zmodernizovaný systém například nově „posvítí“ na rychlé řidiče, přibudou nové měřené úseky a kamery detekce jízdy na červenou, které případně změří i okamžité rychlosti v určených křižovatkách.

Za vznikem staronového projektu stojí ředitel MP Zlín Milan Kladníček, který obdobné technické informační systémy již v minulosti tvořil nejen ve Zlíně, ale i v jiných městech.

„Jde o bezpečnostní projekt, který se osvědčil a vznikl již v roce 2005. Jmenuje se Dopravě bezpečnostní, kamerový a informační systém (DBKIS),“ popsal systém ředitel zlínských strážníků. Podle něj tato technologie kromě uvedených funkcí, také současně sbírala data o průjezdech městem. Systém je neocenitelný i v tom, že v případě porušení zákona třídí tyto informace pro kolegy z republikové policie pro případné trestní řízení.

„A protože se tento systém osvědčil, zvažují radní, aby byl modernizován,“ připomněl Milan Kladníček.

Jednou kamerou i dva pruhy

Co modernizace DBKIS pro řidiče ve Zlíně bude nyní nově znamenat? Hříšníci mít radost nebudou.

„Dosud bylo nutné na každý jízdní pruh instalovat jednu kameru. V případě modernizace budeme zabírat jednou kamerou ve vysokém rozlišení dva pruhy, správným osazením kamer získáme i možnost snímat okamžitou rychlost. Současně dokážeme detekovat i motorky zadní kamerou a rychle jedoucí auta, která přejíždějí z pruhu do pruhu, případně do protisměru jízdy, což je velmi nebezpečné“ přiblížil ředitel MP Zlín.

„Při návrhu modernizace kamerového systému spolupracujeme s republikovou policií a to nejen při schvalovací proceduře, ale vycházíme i z obecných bezpečnostních parametrů ve městě, jako jsou nehody či průjezdy ve vysokých rychlostech v jednotlivých časech a částech města,“ zmínil ředitel zlínských strážníků. Město také rozšíří počet úsekových měření.

Kde si dát velký pozor?

Na pozoru by tak mohli být především řidiči směřující na sídliště Jižní Svahy nebo Kudlov.

„Co se týká hlavní, páteřní komunikace přes Jižní Svahy, jde o ulici Okružní, kde je velký pohyb lidí, aut a je zde hodně přechodů. Navíc zde vozidla často překračují povolenou rychlost,“ vysvětlil Milan Kladníček. Podle něj další místo, které může nově hlídat kamera systému DBKIS, je místní část Kudlov, kde rychlá vozidla ohrožují místní občany a hlavně děti při přecházení komunikace na ranní a odpolední MHD.

„Tyto úseky jednoznačně preferuji. Těch míst je ale naplánováno více. Možná budou realizované v určitých etapách, ne najednou. Musíme totiž zohlednit i přísun finančních prostředků a připravit model, aby vybrané pokuty směřovaly dále do bezpečnosti silničního provozu ve městě a do místních částí města“ dodal šéf MP Zlín. Připomněl, že aktivních úsekových měření, kde MP Zlín měří rychlost je v současnosti ve Zlíně pět. „Na nich bylo od prvního ledna do konce května zaznamenáno zhruba 4000 přestupků,“ seznámil s varující statistikou Kladníček.

V úvahách i monitoring průjezdu vozidel na červenou

Podle Milana Kladníčka se kromě uvedeného, uvažuje o případné instalaci systému monitoringu průjezdu vozidel na červenou i s možným měřením okamžité rychlosti, a to na exponovaných křižovatkách ve městě. K tomuto účelu je již prý připravena připravena projektová dokumentace na křižovatky v centru u Ria, KUCu, kostela a Městského divadla. „Systém monitoringu jízdy na červenou, ale může být nasazen kdekoliv,“ zmínil ředitel zlínských strážníků.

Doprava ve Zlíně podle ředitele MP Zlín za posledních deset let výrazně stoupla a není to vždy o rychlosti, ale průjezdnosti. „Věřím že průjezdnost Zlína se zlepší, pokud vozidla nebudou blokována na křižovatkách a odladí se signalizace na celém páteřním průjezdu města, kdy monitoring jízdy na červenou a snímání rychlost tomu jen přispěje. Nebránil bych se ani zvýšení rychlosti v nočních hodinách od 22 do 05 na 70 Km/ hodinu směrem na Zlín Otrokovice, s proměnlivou dopravní značkou, na který by byl navázaný DBKIS.

Lidi trápí možná víc průjezdnost městem než bezpečnost na komunikaci,“ komentoval poslední vývoj Milan Kladníček.