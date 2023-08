Začátek školního roku přinese úpravy v jízdních řádech některých autobusových linek na Zlínsku. Nové spoje nebo úpravy stávajících tras, to jsou některé ze změn na linkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). Novinky v jízdních řádech začnou platit 3. září, tedy první den nového školního roku.

Nové spoje

Na lince 971 Zlín–Vsetín–Nový Jičín–Ostrava vyjedou celkem 4 nové nedělní spoje: v 15.00 z Nového Jičína do Vsetína, v 17.30 ze Vsetína do Ostravy, ve 20.00 z Ostravy do Vsetína a ve 22.20 ze Vsetína do Nového Jičína.

Tento poslední spoj je navázán na příjezd autobusu linky 120 s odjezdem ve 21.30 ze Zlína do Vsetína (příjezd 22.15).

Úpravy stávajících spojů

Linka 185 Uherské Hradiště–Topolná–Otrokovice: odpolední spoj 15 bude prodloužen až na zastávku Otrokovice, autobusové nádraží Baťov, odkud také bude vyjíždět následný spoj 18 zpět do Uherského Hradiště.

Linka 193 Slavičín–Šanov–Bojkovice: víkendové spoje 204 a 205 nebudou zajíždět do Divnic.

Přehled Deníku přináší nejdůležitější změny v jízdních řádech. Na některých dalších autobusových linkách dojde k dílčím změnám, například mírným časovým posunům u některých spojů nebo třeba ke sloučení jízdních řádů v běžných pracovních dnech a v pracovních dnech o prázdninách. Cestující tyto změny najdou na webových stránkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK).