Jde o speciální pomůcku, díky níž mohou zdravotníci děťátku zajistit optimální polohování připomínající přirozenou polohu v děloze matky. Pelíšek poskytuje pocit bezpečí, významně přispívá ke snížení stresu a zvyšuje celkový komfort dítěte.

Dar v hodnotě přesahující 25 000 korun předali na konci minulého týdne přímo ve zlínském Perinatologickém centru regionální zástupci Nedoklubka společně s výkonnou ředitelkou organizace Lucií Žáčkovou.

Zlínské Perinatologické centrum je jedním z dvanácti center v České republice, kam jsou soustředěna všechna riziková těhotenství. Každoročně se zde narodí okolo 60 až 70 dětí s porodní hmotností do 1,5 kilogramu.

„Jednotka intenzivní a intermediární péče novorozeneckého oddělení každoročně pečuje o více než tři sta dětí narozených při rizikových porodech. Jsou to nejen nezralé děti narozené od čtyřiadvacátého týdne těhotenství, ale také děti se ztíženou poporodní adaptací, děti nemocné, s vrozenými vývojovými vadami,“ popsal Jozef Macko, primář Novorozeneckého oddělení KNTB.

ZKUŠENOSTI A POROZUMĚNÍ

Zlínská nemocnice spolupracuje s organizací Nedoklubko už řadu let.

„Jsou to lidé, kteří sami mají jako rodiče zkušenost s nezralými nebo předčasně narozenými dětmi. Dobře vědí, čím si rodiče maličkých miminek procházejí. Speciální pelíšky už několik let používáme přímo na porodních sálech. Už tam do nich pokládáme nejmenší novorozence a spolu s pelíšky je pak umisťujeme do inkubátorů. Důležité pak pro nás je, aby se rodiče od první chvíle zapojili do péče o maličké miminko a aby se stali součástí ošetřovatelského týmu,“ upřesnil Jozef Macko.

Podle něj jsou výsledky péče o nejmenší novorozence na velmi dobré úrovni. Děti s porodní váhou od osmi set gramů vstupují díky speciální péči do života téměř ve sto procentech případů ve velmi dobrém stavu, bez vážnější následků a komplikací v dalším životě.

Zástupci Nedoklubka přivezli do Zlína vedle čtyř speciálních pelíšků pro jednotlivá miminka a jednoho pro dvojčata také další dárky pro rodiče novorozenců.

„Naší hlavní náplní je podpora rodičů po předčasném porodu. Dnes už spolupracujeme se všemi dvanácti perinatologickými centry v zemi. Naše koordinátorky vozí maminkám do porodnic pletené chobotničky, srdíčka, ponožky, ale i časopisy Nejste v tom sami, omalovánky Devatero sil nebo knížky Vítej kulíšku, kde rodiče najdou příběhy se šťastným koncem a spoustu důležitých informací. Vědomí, že existují další rodiny, které mají podobnou zkušenost, jim může pomoci,“ doplnila Lucie Žáčková, výkonná ředitelka organizace Nedoklubko.