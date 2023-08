Trávit čas v čekárně nemocnice není nic příjemného. Obzvlášť tehdy, pokud je člověk vážně nemocný a zdravotnické prostředí se stává jeho druhým domovem. Každé, byť sebemenší zpříjemnění pobytu, se potom počítá.

Nové sedačky nebo dobrá káva mají zpříjemnit pobyt onkologickým pacientům v KNTB | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Jednou z možností, kde mohou pacienti přijít na jiné myšlenky, je Kavárna života, která nově funguje v onkologické čekárně Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Cílem projektu Nadačního fondu Pavla Novotného je především zpříjemnit trávení času v čekárně pacientům a jejich rodinným příslušníkům nebo doprovodu.

„Lidé na začátku nevěděli, o co jde, ale teď po týdnu fungování jsou nadšení. Mysleli jsme, že jim budeme muset kávu nabízet, ale chodí za námi sami,“ popsala s úsměvem koordinátorka projektu v Baťově nemocnici Martina Burdová.

Pro nemocné, zdravotníky i dobrovolníky je to hlavně zpestření.

„Chceme v pacientech probudit radost a alespoň trochu jim pomoci zapomenout na jejich problémy,“ dodává koordinátorka.

Zatím provoz funguje jen dva dny v týdnu, v pondělí a ve středu. „Máme šest dobrovolníků, jakmile jich přibude, budeme moci fungovat i každý den,“ těší se Martina Burdová.

Zlín vedle Prahy, Ostravy a Opavy

Prvotní myšlenky projektu Kavárny života měly spojit dobrou kávu a možnost popovídat si s pacientem během její přípravy.

„První kavárnu jsme otevřeli v roce 2018 u hematologické ambulance Kliniky hematoonkologie v ostravské fakultní nemocnici. V současné době provozujeme tři kavárny a zlínská je čtvrtá,“ uvedl zakladatel nadačního fondu a iniciátor Kaváren života Pavel Novotný.

Ve Zlíně zatím mají šest dobrovolníků a rádi přivítají další ochotné lidi, kteří by doplnili kolektiv čítající v celé České republice přes 120 dobrovolníků.

„Nápad věnovat se tímto způsobem onkologickým pacientům se mi moc líbí. Je jasné, že zdravotníci jsou v jednom kole a neměli by čas uvařit pacientovi kávu nebo si popovídat. Je skvělé, že si Kavárna života a dobrovolníci z týmu Pavla Novotného našli cestu i do naší nemocnice,“ řekl člen představenstva Krajské nemocnice T. Bati Martin Déva.

V minulém roce dostalo oddělení nové sedačky

V rámci projektu Pomáháme onkologii, který založil před sedmi lety ve Zlíně Marek Šikula, dostala čekárna onkologie na konci loňského roku nové sedačky za půl milionu korun. Nemocní zde tráví spoustu času, proto jsou vyrobené z materiálů umožňujících bezbolestné sezení i několik hodin. Snahu ocenila primářka oddělení Markéta Pospíšková.

"Léčba onkologického onemocnění je dnes úspěšná, ale zároveň hrozně náročná. Pacienti tráví v nemocnici pět, šest hodin týdně. Přestože se to zdá úsměvné, i ty sedačky v čekárně jsou důležité,“ řekla Pospíšková.

Projekt Pomáháme onkologii za sedm let zajistil více než tři miliony korun, které posloužily k výbavě dvou čekáren, zakoupení přenosných kyslíkových přístrojů, speciálních polohovacích lůžek, pump na podporu oběhu krve, ultrazvuku a lehátek.

Počet onkologicky nemocných každoročně roste

Počet nových onkologických pacientů v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně neklesá. Naopak. V roce 2020 jich přibylo 1200, v loňském roce 1300. Klesá ale věk onkologicky nemocných. Dříve to byli lidé nad 75 let, dnes je jich nejvíce ve věkové skupině 50 až 60 let.

Nejčastějšími onkologickými onemocněními jsou nádory kůže, ty se většinou dají úspěšně léčit. Se závažnějším průběhem jde o nádory střeva, prsu, plic nebo prostaty. Důležité je zachytit nemoc v počátečním stádiu. V takovém případě je úspěšnost léčby až devadesátiprocentní.