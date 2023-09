FOTOGALERIE, VIDEO/ Čilý stavební ruch panující ve Zlíně neustane ani v příštím roce. Deník se podíval na očekávané stavby, které vzniknou nebo už dokonce vznikají v krajském městě. Prohlédněte si místa, kde vyrostou nové byty, multifunkční centrum, moderní fakulta a možná dojde i na nové nádraží.

Pět staveb, které vzniknou v příštích letech ve Zlíně. | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka

V přehledu se dočtete, kde přesně budou novostavby stát, kdo do nich investoval nebo co v nich najdete, až poprvé otevřou své dveře.

Centrální polyblok urgentních oborů - KNTB

Vizualizace modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci roku 2024 by mohla začíst výstavba nové porodnice.Zdroj: se svolením Krajského úřadu Zlínského kraje

Nová budova má být srdcem nemocnice a vrcholem modernizace v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Polyblok přinese ojedinělý a moderní koncept centrálního urgentního příjmu a urgentních oborů včetně nového heliportu a dostatku expektačních lůžek pro okamžitou akutní odbornou péči. Zahájení výstavby je naplánováno na rok 2027, ukončení 2030. Pětipatrová budova přinese vše, co je z lékařského hlediska pro moderní nemocnici nezbytné.

Suterén polybloku bude sloužit pro parkování, v prvním podlaží se budou nacházet urgentní příjem a zobrazovací metody. V druhém patře bude sídlit invazivní kardiologie, kardiologická a neurologická JIP a endoskopie. Operační sály, ARO, chirurgická a interní JIP budou umístěny ve třetím podlaží. Čtvrté a páté patro budou sloužit pro standardní lůžka a na střeše objektu bude heliport.

„Cílem je centralizovat do jednoho místa urgentní pacienty, to znamená s těžkými zraněními, mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu. Tím se zruší jejich převozy v rámci areálu,“ vysvětlil Hrdý.

Kde bude stát: Havlíčkovo nábřeží 600

Kdy bude hotová: 2030

Kdo za stavbou stojí: KNTB a.s. (Zlínský kraj)

Kolik stavba stoj peněz: 4 miliardy 821 milionů korun (bez DPH)



Co najdete uvnitř: Heliport na střeše, devět lůžkových stanic, standardní lůžková stanice pro 30 pacientů, 7 operačních sálů včetně hybridního a magnetické rezonance, invazivní kardiologie, kardiologická jednotka intenzivní péče, kardiologický stacionář, centrum digestivní endoskopie a neurologická jednotka intenzivní péče. Urgentní příjem a zobrazovací metody, a podzemní parkoviště s kapacitou 204 parkovacích míst.

Byty Riverfront Gardens

Vizualizace projektu Riverfront Gardens - byty v centru ZlínaZdroj: Downtown Invest

Přímo v centru města, v docházkové vzdálenosti k restauracím, nákupům, do divadla, na autobus, na vlak a zároveň na vcelku klidném místě u cyklostezky a bez nákladních aut. Na Tyršově nábřeží vyrůstají bytové domy Riverfront Gardens.

Klidná lokalita s výhledem na řeku Dřevnici a všude blízko, to je jeden z jejich hlavních benefitů. Koncept šesti domů nabídne 119 bytů a přes 1000 metrů čtvrtečních pro obchody a služby.

Kde zaparkovat?

Parkování je ve městech obecně problémem. Pro obyvatele Riverfront Gardens jsou k dispozici vnitřní parkovací stání i parkovací místa venku, celkem 125 míst. Případně mají do budoucna možnost parkování za nedalekou automyčkou na Čepkově, kde na oploceném pozemku vznikne dalších 43 venkovních parkovacích stání.

Bydlení v centru města nabízí možnost omezit cesty autem, vždyť všude se dá dostat pěšky. Vozit odsud dítě třeba do školy na Zálešnou nebo do Zlatého jablka do kina, to je holý nesmysl.

Projekt realizuje společnost Downtown Invest, působící jako developer a investor rezidenčních nemovitostí od roku 2014.

Kdy bude hotová: duben 2024

Kdo za stavbou stojí: Downtown Invest s.r.o.

Kolik stavba stoj peněz: 460 milionů bez DPH bez ceny pozemků, celkem se cena investice pohybuje přes půl miliardy.



Co najdete uvnitř? V šesti domech se skrývá 119 bytů, krytá parkovací stání a přes 1000 metrů čtvrtečních pro komerční prostory.

Fakulta technologická UTB

Takto bude vypadat nová fakulta technologická ve ZlíněZdroj: UTB

Nejstarší budova zlínské univerzity U1, Fakulta technologická, šla letos k zemi. Na stejném místě se do čtyř let postaví úplně nová, moderní a odpovídající dnešním standardům.

Původní budova pocházela z roku 1932 a její stav byl po devadesáti letech intenzivního využívání za hranicí životnosti. Závěr posudku Experti z Kloknerova jednoznačně doporučil demolici budovy a vystavění budovy nové. Před vlastním zahájením demolice musela univerzita získat povolení od památkářů. S výstavbou nové budovy fakulty se začne přibližně na jaře příštího roku. Hotovo by mělo být do září 2026.

„Demolice bude stát 26 milionů korun bez DPH, výstavba nové budovy vyjde přibližně na 566 milionů korun. Z toho 441 milionů pokryjí dotace, zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů,“ vysvětlil rektor UTB Milan Adámek financování celého projektu.

Jižní Svahy baví překlep na ceduli u biotopu. Chybu opravíme, říká město

Po více než 50 letech činnosti fakulty technologické tak budou mít studenti a akademici konečně prostory, které jsou projektovány pro výuku a výzkum v oblasti strojírenství, materiálů a technologií 4.0, tedy vysoké a prostorné halové laboratoře.

Před demolicí se na 1700 studentů a 170 zaměstnanců muselo stěhovat do provizorních prostor na čtyřech místech ve městě. V původní budově se nacházely více než tři desítky laboratoří, deset seminárních místností a dvě velké posluchárny.

Novostavba bude respektovat objemové uspořádání areálu, tzn. nový objekt bude vystavěn v původní půdorysné stopě a v původním objemu, ale v novodobém architektonickém stylu. V nové budově by měly být například vyššími stropy kvůli vybavení a technologiím strojírenského oboru. Stejně tak se mohou studenti těšit na moderní laboratoře a zázemí.

První studenti by mohli do nové fakulty přijít ve školním roce 2026/2027.

Kde bude stát: Vavrečkova 5669

Kdy bude hotová: září 2026

Kdo za stavbou stojí: Univerzita T. Bati

Kolik stavba stoj peněz: 566 milionů korun (441 milionů pokryjí dotace, zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů)



Co najdete uvnitř? Stavba bude postavena v původní půdorysné stopě, ale v novodobém architektonickém stylu. Uvnitř budovy budou vysoké stropy pro vybavení a technologie strojírenského oboru, moderní laboratoře a zázemí pro studenty i pedagogy.

Nová železniční stanice Zlín střed

Vizualizace budoucí podoby železniční stanice Zlín střed.Zdroj: Správa železnic

Výrazně lepší spojení Zlína s okolními městy po železnici přinese modernizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, jejíž součástí bude i výstavba nové budovy stanice Zlín střed. Jak vyplývá z vizualizací, nová nádražní budova se přesune blíže ke Gahurově ulici.

„Pro část modernizace z Otrokovic do Zlína již Správa železnic (SŽ) získala pravomocné územní rozhodnutí, pro modernizaci trati mezi Zlínem a Vizovicemi územní řízení aktuálně probíhá a vydání územního rozhodnutí se předpokládá ještě v letošním roce,“ sdělil Deníku mluvčí SŽ Dušan Gavenda s tím, že do konce roku potom železničáři plánují také podání žádosti o vydání stavebního povolení na celou stavbu, tedy včetně stanice Zlín střed.

Aktuálně podle Gavendy pokračuje příprava majetkoprávního vypořádání s vlastníky potřebných pozemků, dohodu je ještě potřeba uzavřít s přibližně pětinou vlastníků.

„Samotné stavební práce by se podle aktuálních předpokladů měly v závislosti na získávání potřebných povolení, pozemků a přidělení finančních prostředků na realizaci investice rozběhnout na začátku roku 2026 a skončit v roce 2030,“ dodal mluvčí.

Celkové investiční náklady na modernizaci trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, včetně vybudování nové stanice Zlín střed, činí podle dokumentací pro územní rozhodnutí téměř 12 miliard korun.

„Tyto odhadované náklady se budou dále zpřesňovat při zpracování podrobného stupně projektové dokumentace pro stavební povolení,“ uvedl Gavenda.

Kde bude stát: Trávník 543

Kdy bude hotová: 2030

Kdo za stavbou stojí: Správa železnic

Kolik stavba stojí peněz: Přesná cena nové nádražní budovy není známa (její stavba je součástí plánované modernizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, která vyjde na téměř 12 miliard korun)



Co najdete uvnitř? Moderní výpravní budova získá tři nová nástupiště. Dvě jednostranná a jedno ostrovní dlouhé. Nástupiště budou v části zastřešená. Přístup na ostrovní nástupiště bude mimoúrovňový z podchodu schody a výtahem.

Polyfunkční komplex Fabrika

Zdroj: se svolením Cream investments

Nový polyfunkční komplex s obchodním centrem, multikinem či zimním stadionem vyroste do roku 2027 ve Zlíně. Stavbu za 3,5 miliardy korun postaví ve východní části areálu bývalé Baťovy továrny společnost Cream Investments. Vzniknou celkem tři budovy, ve spodních patrech propojené proskleným monoblokem. Spojovat je bude i společný název – Fabrika.

„Je to zatím naše největší investice, při dnešních podmínkách na trhu počítáme s náklady na výstavbu Fabriky kolem tří a půl miliardy korun,“ řekl většinový majitel Creamu Petr Tankó.

Fabrika - s označením budov 24-25-26 - bude stát na místě dnešní proluky mezi budovami Baťova institutu a budovou číslo 34, rozměrnou industriální krychlí, kde má dnes Cream centrálu.

Ve Zlíně vyroste komplex s obchodním centrem a hokejovou halou za 3,5 miliardy

Dvě budovy Fabriky budou mít dvě podzemní patra pro parkování, tři nadzemní podlaží obchodního centra, další dvě podlaží budou určené pro sportovní aktivity. V třetí budově nahradí sportovní část velké multikino.

Samostatnou stavbou vedle Fabriky pak bude zimní stadion s celkovými 3000 metry čtverečními, klasická tréninková hala podle standardu NHL.

„Oproti původnímu projektu, který jsme představili veřejnosti před pěti lety, je nová Fabrika úplně jiný koncept,“ uvedl generální ředitel Creamu Martin Jarolím.

Zdroj: Cream Investments, Deník

Kde bude stát: V areálu bývalého Svitu, mezi objektem Baťova institutu a budovou číslo 34

Kdy bude hotová: 2027

Kdo za stavbou stojí: Cream Investments

Kolik stavba stojí peněz: 3,5 miliardy korun



Co najdete uvnitř? Dvě podzemní patra pro parkování, tři podlaží obchodního centra, dvě podlaží pro sportovní aktivity, multikino a zimní stadion