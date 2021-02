Do funkce je oficiálně uvedl hejtman Radim Holiš s náměstkyní pro zdravotnictví Olgou Sehnalovou. Ti v přítomnosti shromážděných primářů zároveň poděkovali odcházejícímu managementu.

Olga Sehnalová popřála novému managementu pevné nervy, hladký start a celé nemocnicI a jejím zaměstnancům soudržnost a hodně sil v této náročné době.

Hejtman Radim Holiš primáře informoval, že kraj připravuje zahájení stavby nové interny a urgentního příjmu a požádal zástupce primariátů o podporu a spolupráci.

„Peníze, které máme na rozvoj krajské nemocnice, chceme dát do areálu KNTB, nikoliv do projektu nové nemocnice. Jsme si vědomi, že se stavebními pracemi bude dočasně spojen určitý zhoršený komfort, ale chceme, aby tato nemocnice byla moderní, příjemná a lidé do ní chodili rádi,“ řek Holiš.

Nový ředitel KNTB – docent Michal Filip ve svém úvodním vystoupení naznačil své priority.

„Situace s koronavirem bude ještě složitá, přesto se budeme snažit dělat špičkovou medicínu a usilovat o to, aby i naši zaměstnanci byli spokojení. Chceme nemocnici personálně stabilizovat a doplnit tým o zkušené odborníky ve zdravotnictví i v provozu. Všichni jsme tady hlavně pro naše pacienty,“ uzavřel své vystoupení před primáři nový předseda představenstva Michal Filip.