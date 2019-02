Dolní Lhota – Když 8. listopadu složili v Dolní Lhotě řádně zvolení zastupitelé KDU-ČSL své mandáty, a tím znemožnili ustavující zasedání zastupitelstva, jednalo se o krok, který si získal jak příznivce, tak odpůrce. Dopady tohoto kroku však minimálně do nových voleb pocítí celá obec.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Stávající zastupitelé jsou v nezáviděníhodné situaci. Do 9. dubna ale musejí vydržet

Na internetových stránkách Zlínského deníku se rozhořela vášnivá debata, v níž se vyjadřovali k této události a obecně k volbám jak místní obyvatelé, tak přespolní. Ne vždy byly reakce vhodné a mnohdy vyústily v pouhou názorovou přestřelku, která podle kandidátky na post starosty Marie Kráčalíkové poškodila jméno obce.

„Taková situace není u podobně malých obcí nikterak výjimečná a opakuje se takřka každé volby,“ řekl už dříve politolog Jakub Kyloušek. Vladimír Řepka z odboru tisku a public relations ministerstva vnitra včera jeho slova potvrdil. „Podobných obcí bez fungujícího zastupitelstva je v celé České republice více,“ uvedl.

Hlavní příčinou sváru, který vedl ke složení mandátů, byly tehdy obecně odlišné názory na charakter funkce starosty a místostarosty. Stále ještě dosluhující uvolněný starosta Jaroslav Masař a jeho spolustraníci z KDU-ČSL totiž nesouhlasili s novou neuvolněnou podobou této funkce, kterou měla zastávat zaměstnaná Marie Kráčalíková.Ta naopak oponovala, že se starosta a jeho lidé nesmířili s prohrou ve volbách a odmítli akceptovat ztrátu postu starosty.

O dalším osudu obce tak rozhodlo podle zákona o obcích ministerstvo vnitra, které určilo termín nových voleb. „Vzhledem k tomu, že nerezignovali na svůj mandát všichni členové zastupitelstva a na uvolněná místa nenastoupili náhradníci, nebyl jmenován do čela obce žádný správce,“ řekl Vladimír Řepka. Zároveň poznamenal že obec Dolní Lhotu na Luhačovicku bude i nadále spravovat dosavadní starosta a místostarosta. „Zatím to není ještě potvrzené, ale vypadá to, že volby v obcích s podobným osudem budou 9. dubna 2011,“ dodal s tím, že se tento termín může změnit jen výjimečně.

Do té doby obyvatelé Dolní Lhoty musejí čekat. Všechna nezbytná rozhodnutí budou ležet na bedrech zbylých zastupitelů z ODS. „Nemůžeme rozhodovat o záležitostech obce tak, jak bychom běžně mohli, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria,“ sdělila včera večer Marie Kráčalíková.Podle svědků, kteří si nepřejí být jmenováni, si řada lidí dopad této listopadové události uvědomuje a staví se k nastalé situaci zodpovědně. „Chtějí vytvořit kandidátky a ucházet se o post zastupitele v nových volbách,“ dodal jeden z nich.